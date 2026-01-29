Paul Dano responde por fin sobre las críticas de Tarantino, que le llamó actor flojo, débil y aburrido: “Me sentí muy agradecido de que el mundo hablara por mí”

El intérprete se ha referido a las duras palabras que le dedicó el director durante la proyección en Sundance de ‘Pequeña Miss Sunshine’, una de sus películas más conocidas y que cumple 20 años. Su compañera en el reparto, Toni Collette, también ha cargardo contra el cineasta: “¡Que le den a ese tipo! Debía de estar drogado"

Quentin Tarantino (Tennessee, 62 años) tiene una lista de mejores películas del siglo XXI y, el mes de pasado diciembre, durante su extensa intervención en el podcast del novelista Bret Easton Ellis —que dio para dos capítulos—, las defendió con vehemencia. Lo hizo con tanta pasión que al llegar a Pozos de ambición (2007) —que colocó en la quinta posición de su top 10— tuvo unas duras palabras para uno de sus actores, Paul Dano (Nueva York, 41 años). Según Tarantino, el intérprete es el “fallo enorme de la película”, y agregó: “Es un flojo, tío. Es el eslabón más débil. Es un tipo tan débil y aburrido. Daniel Day-Lewis [el protagonista] demuestra que no necesita un buen contrapunto. ¡Se supone que es una película de dos personajes y no lo es! … ¿Lo pones con el actor más flojo del SAG? ¿Con el más flojo del mundo?“.

Si en aquel momento fueron varios los compañeros de Hollywood salieron a defender en redes sociales al intérprete neoyorquino, él permaneció en silencio, sin responder de ninguna forma a las críticas del director. Hasta ayer. La primera vez que Dano ha hablado sobre la opinión que le merecen a Tarantino sus interpretaciones ha sido, precisamente, durante la proyección en el Festival de Sundance de una de sus películas más conocidas, Pequeña Miss Sunshine, que este 2026 cumple 20 años. Preguntado por los medios sobre aquellas polémicas palabras, el actor, en su línea de discreción, se ha limitado a referirse a los elogios de aquellos que le defendieron públicamente, asegurando que “fue muy bonito”.

Dano, que por su papel en Pequeña Miss Sunshine recibió varias nominaciones a premios y llegó a ganar en los Critics Choice Awards el de mejor actor joven en 2007, ha añadido además: “También me sentí muy agradecido de que el mundo hablara por mí y yo no tuviera que hacerlo”.

En realidad, el resto ha seguido hablando por él. En la proyección en Sundance de la película independiente estaba también su compañera de reparto Toni Collette, que al ver que los medios sacaban el espinoso tema de Tarantino y sus críticas habló de manera bastante más contundente que el propio aludido: “¿De verdad vamos a ir ahí? ¡Que le den a ese tipo! Debía de estar drogado... Fue confuso. ¿Quién hace eso?“.

También aprovecharon para dar su opinión sobre la polémica los directores de la película, Valerie Faris y Jonathan Dayton. El último, además de calificar de “vergonzosas” las palabras del cineasta, declaró: “Solo se me ocurre que la crudeza de su actuación incomoda a Tarantino”. En cuanto a Faris, se limitó a recordar: “Lo interesante fue que la gente salió a defender a Paul. Inmediatamente. Es muy querido y muy inteligente”.

Entre quienes dieron la cara por el actor estuvieron Ben Stiller, Matt Reeves, Simu Liu, Reese Witherspoon o George Clooney. Stiller, quien trabajó con Dano durante el rodaje en 2018 de la miniserie Fuga en Dannemora, escribió en la red social X: “Paul Dano es jodidamente brillante”. Por su parte, Reeves, director de The Batman (2022), en la que el actor trabajó, también publicó en su defensa: “Es un actor increíble y una persona increíble”. Liu, en al misma red social, escribió: “Creo que Paul Dano es un actor increíble”. Witherspoon se sumó en su perfil de Threads diciendo: “Paul Dano es un actor increíblemente talentoso y versátil. Y lo más importante, es un caballero”. “La gente que conozco de toda la vida… de hecho, la mayoría, son actores. Siento una gran afinidad por ellos, y no disfruto viendo a la gente ser cruel”, dijo Clooney en una entrega de premios.

A todos estos halagos se suma el trabajo de Paul Dano, que habla por sí solo. Si en Pequeña Miss Sunshine cautivó por su papel vulnerable, el actor ha seguido conquistando a público e industria con películas como Prisioneros (2013) o 12 años de esclavitud (2013). En su carrera, entre otros reconocimientos, ha estado nominado a dos premios Emmy, un Globo de Oro y un Bafta.