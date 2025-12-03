Quentin Tarantino hace una lista con las mejores películas del siglo XXI y ataca ferozmente al actor Paul Dano

Quentin Tarantino lleva seis años sin ponerse detrás de una cámara mientras el mundo espera su mítica décima película, con la que, según ha declarado, pondrá punto final a su carrera. Pero eso no quiere decir que no siga creando titulares relacionados con el cine. Conocido por no tener filtro a la hora de lanzar sus opiniones, el director de Pulp Fiction ha enumerado en el podcast del escritor Bret Easton Ellis sus veinte películas favoritas del siglo XXI. Además de la lista, en la que conviven elecciones esperables con otras más sorprendentes, también ha dado la vuelta al mundo la opinión que ha lanzado sobre el actor Paul Dano.

En su top 10, en orden ascendente, encontramos Medianoche en París, donde destaca al actor Owen Wilson; Zombies Party; Mad Max: Furia en la carretera, de la que elogia el impecable trabajo del director George Miller; y la inesperada Imparable, filme de acción ferroviaria del fallecido Tony Scott. Al llegar a la quinta mejor película del siglo para él, Pozos de ambición, aseguró que la habría colocado más arriba de no ser por Paul Dano: “La película tiene un fallo enorme, y ese fallo es Paul Dano”, asegura. “Es un flojo, tío”, asegura sobre el intérprete, de quien dice que es uno de los peores actores de todo el gremio.

El actor estadounidense Paul Dano en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia 2025. Mondadori Portfolio (Mondadori Portfolio via Getty Images)

La lista continúa con Zodiac, una cinta a la que vuelve cada varios años como si fuera un ritual; Pozos de ambición, a la que habría colocado más arriba de no ser por su opinión sobre Paul Dano; Dunkerque, que confiesa no haber apreciado en su primer visionado; Lost in Translation, que califica de “deliciosa” y de la que comenta haber hablado maravillas con Pedro Almodóvar; y Toy Story 3 (como segunda mejor película), que compara nada menos que con El bueno, el feo y el malo por su manera de cerrar una trilogía. La corona se la pone a Black Hawk Derribado, dirigida en 2001 por Ridley Scott y de la que asegura que en su momento le impresionó tanto que no volvió a ella durante mucho tiempo, pero que con los años ha llegado a considerarla una obra maestra. El director asegura que admira especialmente su ambición visual y su capacidad para transmitir la esencia de Apocalypse Now.

Este es el top completo de Tarantino:

20. West Side Story

19. Cabin Fever

18. Moneyball

17. Chocolate

16. Los renegados del diablo

15. La pasión de Cristo

14. School of Rock

13. Jackass: La película

12. Big Bad Wolves

11. Battle Royale

10. Medianoche en París

9. Zombies Party

8. Mad Max: Fury Road

7. Imparable

6. Zodiac

5. Pozos de ambición

4. Dunkerque

3. Lost in Translation

2. Toy Story 3

1. Black Hawk Derribado