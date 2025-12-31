Pérez Llorca pide colaboración a todas las administraciones para que “ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva”

El ‘president’ reclama al Gobierno español las obras en barrancos y cauces y una rebaja del IVA a la compra de vivienda

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor este miércoles en su discurso de Fin de Año la “estabilidad institucional” conseguida gracias al pacto de investidura alcanzado en las Cortes Valencianas [con Vox] y ha pedido la colaboración de todas las administraciones para que “ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva”, en referencia a la dana de hace 14 meses, en la que murieron 230 personas. El político, investido presidente tras la dimisión de su predecesor Carlos Mazón, ha pedido un esfuerzo a todos por rebajar el tono y la polarización política.

Pérez Llorca, que ha hecho su discurso desde el municipio de Utiel, uno de los golpeados por la dana de octubre de 2024, ha recordado la catástrofe de hace 14 meses, “una tragedia cuyas víctimas están en nuestro recuerdo y a cuyas familias quiero reiterar mi empatía, cariño y atención”. También ha trasladado a los miles de afectados que “la reconstrucción sigue avanzando” y “muchas personas recuperan ya la normalidad”. Se ha comprometido a que para conseguirlo hablará y colaborará “con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean”.

En esta dirección, el president ha pedido un trabajo conjunto —también sin mencionar directamente al Gobierno de España— para que las obras en cauces y barrancos “sean una realidad de una vez por todas”.

El jefe del Consell, que tenido un recuerdo también para las cuatro mujeres asesinadas por sus parejas en la Comunidad Valenciana, ha insistido en la importancia de la convivencia y la estabilidad. Dentro de esa estabilidad política, Pérez Llorca ha enmarcado su política de rebaja de impuestos, de mantenimiento del empleo y la inversión, de cuidado a los mayores o la reducción de las listas de espera de la Sanidad y la Dependencia. Igualmente se ha referido a la libertad “de madres y padres que quieren seguir educando a sus hijos en libertad”, ha defendido con una terminología compartida con Vox.

El presidente valenciano ha insistido en trabajar por el diálogo y el consenso sobre asuntos como la financiación autonómica, “que hay que reivindicar desde la unidad”, o la falta de agua porque “nuestros regantes necesitan una solución técnica, que no política, asequible y efectiva”.

“La estabilidad institucional conseguida gracias al pacto de Las Cortes [con Vox y que permitió su investidura como president] nos ha permitido sacar adelante iniciativas que están impulsando nuestra economía. Se pagan menos impuestos, hay menos burocracia…“, ha enumerado el político para luego destacar el crecimiento económico valenciano y los casi dos millones y medio de personas empleadas.

Pérez Llorca ha defendido la competitividad de los sectores tradicionales y rechazado la tasa turística, y se ha referido a los agricultores, ganaderos y pescadores valencianos castigados por el miedo a “normativas alejadas de la realidad social de nuestra tierra”.

También se ha referido a la necesidad de más vivienda y al Plan Vive de la Generalitat, que promueve la construcción de miles de pisos de promoción pública. “Apelo al consenso de una cuestión de Estado, como lo es la vivienda, para que el Gobierno de España contribuya también, uniéndose al Plan Vive y rebajando el IVA a la compra de la vivienda”.