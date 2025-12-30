Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
Las consencuencias de la dana

Una acusación particular de la dana recurre para que Feijóo vaya a testificar al juzgado de Catarroja

La jueza ha aceptado que el presidente nacional del PP declare por videoconferencia el próximo 9 de enero

Alberto Núñez Feijóo
EFE
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Una de las acusaciones particulares personadas en la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha recurrido el auto de la jueza de Catarroja (Valencia) por el que la magistrada accede a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, testifique de forma telemática el 9 de enero, y ha pedido que lo haga de manera presencial.

La jueza dictó este lunes un auto en el que accedía a la petición formulada por Feijóo de declarar como testigo de forma telemática, y acordaba comunicar “nuevamente” al líder del PP “la posibilidad de aportar voluntariamente” a la causa la conversación “íntegra” que mantuvo por guasap el día de a dana con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.

El letrado Ximo Esteve, autor del recurso, al que ha tenido acceso EFE, señala que la petición de Feijóo de testificar de forma telemática “no se fundamenta en causa objetiva alguna que impida o dificulte su comparecencia presencial, ni por razón de salud, ni por imposibilidad material, ni por riesgo personal, ni por circunstancia excepcional debidamente acreditada”.

Considera, además, que declarar desde un despacho político -la jueza ha acordado que lo haga desde su despacho del Congreso- por vía telemática “debilita objetivamente la capacidad de valoración judicial, especialmente en una fase de instrucción orientada al esclarecimiento pleno de los hechos”.

Añade que eso impide además al órgano judicial “controlar adecuadamente” el entorno físico del testigo, la ausencia de apoyos o interferencias y las condiciones de espontaneidad del acto testifical, un control que Esteve considera que “solo puede garantizarse plenamente en sede judicial”.

El abogado también expone que Feijóo ha manifestado públicamente su voluntad de colaborar con la justicia y afirma que, para que esa colaboración sea “real, efectiva y no meramente declarativa”, debe producirse “en igualdad de condiciones procesales” respecto del resto de testigos.

En consecuencia, solicita que se acuerde que la declaración testifical del presidente del PP se practique de forma presencial en los juzgados de Catarroja, ya que otros testigos “con habilitación legal similar han comparecido presencialmente, no se ha acreditado imposibilidad material alguna, el desplazamiento no es desproporcionado ni excepcional y tiene más que posibles” para poder viajar al Juzgado de Catarroja.

Con carácter subsidiario, si se mantiene la dispensa del desplazamiento, Esteve pide que se acuerde que la declaración se practique en dependencias judiciales del lugar de residencia del testigo, y no en sede política o institucional, para así garantizar el control del entorno, la igualdad y “la pureza del acto testifical”.

Esta acusación particular expone además que Feijóo “no ostenta condición de aforado en esta causa, ni existe previsión legal alguna que imponga un régimen privilegiado de comparecencia”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Mazón nombra a su exjefe de gabinete José Manuel Cuenca como asesor de su oficina de apoyo en Alicante

Mazón nombra a su exjefe de gabinete José Manuel Cuenca asesor de su oficina de apoyo en Alicante

El País | Valencia

La jueza de la dana admite que Feijóo testifique por videoconferencia y le ofrece que entregue sus mensajes con Mazón

C. V. | Valencia

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
  3. Estados Unidos usó drones de la CIA para golpear un puerto de Venezuela ligado al narcotráfico
  4. Robles exige a Feijóo que pida disculpas por decir que el Ejército no acudió en ayuda de las víctimas de la dana
  5. Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_