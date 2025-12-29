Mazón nombra a su exjefe de gabinete José Manuel Cuenca asesor de su oficina de apoyo en Alicante

El que fuera máxima autoridad autonómica designa para el puesto al que ha sido su mano derecha y confidente durante años

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón apenas tardó en activar el pasado 2 de diciembre la Oficina de apoyo a la que le da derecho el estatuto valenciano para los que han desempeñado la más alta autoridad autonómica. Lo hizo poco después de que Juanfran Pérez Llorca tomara posesión del cargo que Mazón dejó vacante con su dimisión el pasado noviembre por la gestión de la dana de 2024. Ahora, la web de la GVA Oberta —en su portal de transparencia— recoge el primer nombramiento de Mazón, que es el de un asesor y que ocupará su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, que le ha acompañado en los últimos años de su carrera política.

Como expresidente valenciano, Carlos Mazón tiene derecho con carácter vitalicio a una oficina —que se ha ubicado en un local de Alicante con vistas a la Explanada—, a un presupuesto para su funcionamiento ordinario y a un automóvil del parque público de la Generalitat. Además, puede nombrar a dos asesores y un conductor, que estarán a su disposición y dependerán orgánicamente de Presidencia de la Generalitat.

El personal que ocupe estas plazas tendrá la consideración de personal eventual, y, si los elegidos fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda. También se dotará de “un local adecuado para la instalación de la oficina” con la aportación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil.

José Manuel Cuenca era la sombra del expresident, su amigo, su confidente, su compañero entre semana del piso que compartían, no muy lejos del Palau de la Generalitat. Y la persona que hablaba en nombre del jefe. De ahí la relevancia de su testimonio sobre sus llamadas y mensajes de WhatsApp el día de la riada y que haya sido requerido dos veces como testigo por la jueza que investiga los posibles delitos de homicidio imprudente y negligencia.

El fiscal llegó a referirse a él, cuando compareció como testigo ante la jueza de Catarroja, como “el segundo de a bordo” en la toma de decisiones en un día de “tanta importancia” como fue la jornada de la dana en lugar de un secretario autonómico o un jefe de gabinete.

Cuenca, según se deriva de los mensajes que intercambió el día de la dana con la entonces consejera Salomé Pradas, la persona que dirigía la emergencia e investigada por la jueza, hizo de intermediario del presidente de la Generalitat durante una de las mayores catástrofes de la historia de la Comunidad Valenciana.

Otros presidentes como Francisco Camps, Alberto Fabra (ambos del PP) o Ximo Puig (del PSPV-PSOE) también han hecho uso de estas prerrogativas. El estatuto de expresidentes fue acordado por los grupos parlamentarios del PP y del PSPV-PSOE en 2002, días antes de que Eduardo Zaplana dejara la presidencia de la Generalitat para ser nombrado ministro de Trabajo por el gobierno de José María Aznar.

Mazón ha conservado el acta de diputado autonómico y ocupa un escaño en la última fila de la bancada popular, como en 2011 en su día hizo Francisco Camps tras dimitir. La apertura de su oficina de expresidente se conoce un día después de trascender la decisión del grupo parlamentario del PP de nombrarle su portavoz en la comisión de Reglamento de Les Corts, que no se reúne desde 2020. Por ello cobrará 624 euros más al mes como complemento.