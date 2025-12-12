La jueza cita como testigo a Feijóo para que explique sus conversaciones con Mazón el día de la dana
La instructora da cinco días al líder del PP para que aporte sus mensajes con el ‘expresident’ de la Generalitat Valenciana
La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado este viernes la declaración como testigo en la causa que indaga el temporal que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024 del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV).
La magistrada toma esta decisión a raíz de la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en las pesquisas. Y justifica el movimiento con el argumento de que el dirigente popular podría “dar razón de los comentarios” del expresidente Carlos Mazón el día del temporal a raíz de sus conversaciones con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que es la principal imputada en esta investigación que indaga los presuntos delitos de lesiones y homicidios imprudentes.
Según la instructora, Pradas informó a Mazón de la “gravedad de la situación” y el expresidente habría reportado los datos clave sobre la catástrofe al líder del PP “en tiempo real”. La resolución ofrece a Feijóo la posibilidad de presentar voluntariamente y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y wasaps que recibió de Mazón el día de la tromba.
Para citar a Feijóo como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad, la magistrada destaca el criterio impuesto por la Audiencia Provincial de Valencia, que dio luz verde a la comparecencia de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la catástrofe durante casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro, con el argumento de que la informadora había negado en una carta abierta “todo tipo de conocimiento”.
La jueza recuerda que el líder del PP aseguró dos días después de la gota fría que estuvo en contacto con Mazón desde la noche del 28 de octubre. Un dato que desmonta la relación de llamadas facilitada por la Generalitat a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. La magistrada ha pedido a Radio Televisión Española (RTVE) la grabación de esta comparecencia de Feijóo para incorporarla a la causa.
Durante el 29 de octubre de 2024, Mazón contactó en dos ocasiones por teléfono con Núñez Feijóo —a las 21.27 y 21.31—. La primera llamada se registró más de una hora después de que la Generalitat remitiera el mensaje Es-Alert a los teléfonos para avisar a la población de la magnitud de la catástrofe. Y de que Mazón desembarcara en el Cecopi, el órgano de la Generalitat en L’Eliana (Valencia) que gestionó la crisis y desde donde se remitió la notificación.
El líder del PP, sorprendido
En una comparecencia en Talarrubias (Badajoz), el líder popular se ha mostrado sorprendido por su citación como testigo en la causa de la dana. “Primera noticia”, ha dicho. “Mi papel principal en esto es claramente el ejercicio de mis competencias y de exigir al Gobierno que hubiese decretado la emergencia en el primer instante. Ese es mi posicionamiento. Y ese es mi papel. Es un supuesto de emergencia, de libro, y con un Gobierno que ha dejado solos a la Comunidad Valenciana y a los ciudadanos”, ha agregado.
