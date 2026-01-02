Detenido en Morelia un presunto implicado en el asesinato del líder de las autodefensas Hipólito Mora

La Policía de Morelia ha anunciado este viernes la detención de Roberto Cabrera González, conocido como El Taquero, y a quien acusa de haber participado en el asesinato del líder de autodefensas Hipólito Mora . Cabrera, también conocido como El Betillo, era buscado por la Fiscalía del Estado de Michoacán por homicidio, robo calificado y tentativa de homicidio desde 2023. Según la policía municipal, el arresto ha sucedido tras una persecución originada por un recorrido preventivo que hacía la policía municipal en la colonia de San Pascual, y en el que han identificado un vehículo sospechoso que se negó a detenerse para una inspección. Junto con Cabrera fueron detenidas dos personas más y fueron aseguradas armas de fuego largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo con las autoridades.

Mora, un agricultor limonero que fue asesinado en el municipio de Buenavista en Michoacán, vivió bajo la amenaza del crimen organizado, contra quien se organizó desde 2013 para tratar de poner un freno a la violencia que azotaba la región. Sobrevivió a múltiples atentados, pero fueron finalmente alrededor de 25 sicarios de Los Viagras los que acabaron con su vida el 29 de junio de 2023, mientras salía de su casa. Aquel día murieron también dos de los tres escoltas que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Michoacán le había proporcionado para su seguridad. Este nuevo arresto se suma al de otras dos personas a quienes se les acusa de estar implicadas en el homicidio del fundador de las autodefensas.

Resultados del Plan Michoacán

La noticia de la detención ha tenido lugar el mismo día en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha anunciado la captura de 16 personas con armas de fuego como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La iniciativa, que surgió después de que el presidente municipal de Uruapan fuera acribillado en una plaza pública en medio de las celebraciones del Día de Muertos, ha sido la respuesta del Gobierno de México para combatir la violencia que inunda el Estado. En dos décadas, 18 alcaldes en funciones han sido asesinados en Michoacán , lo que lo ha convertido en uno de los más mortíferos.

La nueva estrategia de intervención federal, en la que también participan otras entidades de los tres niveles de gobierno, suma, según las autoridades, 307 personas detenidas, la confiscación de 159 armas de fuego, la inhabilitación de 45 tomas clandestinas y el aseguramiento de más de 800 kilos de drogas como marihuana y metanfetamina, hasta el 1 de enero de 2026.