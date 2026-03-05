El secretario general de la OTAN justifica la ofensiva contra Irán: “Estaba cerca de convertirse en una amenaza también para Europa”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a justificar la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. “Sabemos que Irán estaba a punto de hacerse con capacidad nuclear y de misiles, lo que representaría una amenaza no solo para Oriente Próximo y, por supuesto, para Israel, sino también para Europa”, ha dicho este jueves en una entrevista con la agencia Reuters. Unas horas antes, el holandés afirmó que los aliados de la organización militar dan un apoyo “generalizado” a la operación, pese a las dudas o incluso a las críticas crecientes de miembros de la OTAN como España, Francia o Bélgica.

“Los aliados, básicamente, en gran medida, apoyan lo que el presidente [Trump] está haciendo y también permiten lo que Estados Unidos está haciendo ahora en la región, eliminando la capacidad nuclear de Irán y, por supuesto, la capacidad de misiles”, dijo Rutte en una entrevista con la cadena conservadora estadounidense Newsmax. El secretario general de la OTAN, conocido como uno de los susurradores de Trump en Europa, se ha caracterizado por defender las políticas del presidente estadounidense y su manera de proceder en la Alianza Atlántica, donde ha presionado a los países europeos a elevar el gasto militar.

Rutte ha señalado en su entrevista con Reuters que la OTAN no está involucrada en la guerra en Irán, que se ha extendido por el Golfo y está haciendo tambalearse a los mercados y provocando que miles de personas queden bloqueadas en Oriente Próximo a la espera de ser evacuadas. Sin embargo, el holandés ha apuntado que la contribución de una forma u otra de los aliados europeos ha sido importante para la operación.

“La OTAN es también una plataforma de proyección de poder para EE UU, ya que sin aliados europeos a Estados Unidos le habría resultado muy difícil lanzar esta campaña contra Irán. Ya han escuchado al canciller alemán [Friedrich Merz] en el despacho Oval y a tantos otros, asegurando que Estados Unidos puede utilizar esas capacidades facilitadoras clave, pero aparte de esto, no estamos involucrados directamente”, ha dicho Rutte.

El secretario general ha definido como “muy grave” el incidente en Turquía, donde fuerzas de la OTAN detectaron y derribaron un misil iraní. Rutte no ha revelado cuál era el objetivo de ese misil, pero sí ha dicho que no se contempla activar el artículo 5 de la Alianza Atlántica, que marca la defensa mutua, es decir, que un ataque a un aliado es un ataque a todos. “Nadie habla del artículo 5, pero lo más importante es que nuestros adversarios vieron ayer que la OTAN está muy fuerte, vigilante, e incluso más vigilante si cabe desde el sábado debido a la situación en Oriente Próximo”, ha dicho.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes ha negado este jueves que disparase misiles contra territorio turco. También ha afirmado que la República Islámica ⁠respeta la soberanía de una Turquía “amigable”, según un comunicado publicado por los medios iraníes.

Rutte ha defendido la contribución de España a la Alianza ante las críticas de Trump al Gobierno de Pedro Sánchez por no aumentar todo lo que ha exigido el gasto en defensa, y las amenazas de imponerle un embargo comercial por rechazar el uso de las bases españolas de Morón y Rota para la guerra contra Irán. “Permítanme también elogiar a España porque está desplegada en todo el territorio de la OTAN. Sus tropas forman parte de muchas fuerzas de despliegue terrestre, muchas iniciativas, muchas misiones de la Alianza”, ha dicho. “En este momento tiene un sistema [antimisiles] Patriot que defiende intereses clave de Estados Unidos en Turquía, y lleva allí diez años”, ha añadido Rutte.