Mazón no habló con Feijóo el día de la dana hasta las 21.27 horas, cuando ya se habían registrado la mayor parte de las muertes

El líder del PP dijo que había estado en contacto “en tiempo real” con el barón popular desde la noche del 28 de octubre

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, se comunicó con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, el día de la dana de 2024 cuando ya se acumulaban la mayor parte de los 229 fallecidos que dejó la tragedia. Así lo revela la relación de llamadas facilitada por el Ejecutivo autonómico a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas que indaga la desgracia.

El jefe del Consell contactó en dos ocasiones con Núñez Feijóo -a las 21.27 y 21.31 horas- el 29 de octubre de 2024. La primera llamada se registró más de una hora después de que la Generalitat remitiera el mensaje Es Alert masivo para avisar a la población de la magnitud de la dana. Y de que Mazón desembarcara en el Cecopi, el órgano de la Generalitat que gestionó la crisis. Feijóo, en su primera intervención cuando visitó Valencia, dos días después de la riada, aseguró que había estado en contacto “en tiempo real” con Mazón desde la noche del 28 de octubre.

Feijóo, Mazón y la exconsejera Salomé Pradas, durante una visita a la sede del 112 en Valencia el año pasado. Kai Fosterling (EFE)

Llamadas al Gobierno

Tras el envío de la alerta masiva a móviles, que se coló en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando la mayoría de las víctimas ya había muerto, Mazón llamó a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. Comunicó con ella a las 20.22 horas. Después, contactó con María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a las 20.55 y a las 21.03 horas. Y más tarde, telefoneó cuatro veces –entre las 21.33 y las 22.37 horas- al presidente de Telefónica.

La relación de llamadas muestra también seis comunicaciones entre el president con la que fuera consejera de Justicia e Interior durante la dana, Salomé Pradas, que hoy es la máxima imputada en la causa judicial que indaga la monumental tromba de 2024. Mazón habría llamado en cuatro ocasiones a Pradas desde El Ventorro, el céntrico restaurante de Valencia donde el jefe del Consell permaneció el 29O entre las 15.00 y las 18.45 horas con la periodista Maribel Vilaplana mientras se inundaba la mayor parte de la provincia de Valencia. Tras abandonar la casa de comidas, el barón popular volvió a comunicar con la exconsejera a las 19.43 horas y a las 20.11, un minuto antes del envío del Es Alert. La notificación que la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra, escruta con celo porque sostiene que, de haberse enviado antes, se habrían reducido el número de muertos.

Desde el teléfono corporativo de la Generalitat, Mazón llamó también al presidente del Gobierno vasco (23.59 horas) después de que este le enviara un mensaje de WhastApp a las 23.11.

La nómina de comunicaciones aflora también llamadas con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP, a las 17.46 horas. Mazón contactó a Mompó desde El Ventorro cuando el responsable del organismo provincial participaba en el Cecopi, el órgano de la Generalitat que gestionó la crisis y desde donde se decidió el envío del Es Alert.

En su declaración ante la magistrada del pasado julio -donde compareció como testigo- Mompó incurrió en varias contradicciones para defender la versión oficial del Ejecutivo de Mazón. Dijo que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la inundación, a partir de las 19.00 horas.