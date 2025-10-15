Una técnica de Emergencias revela a la jueza de la dana que no llegaron los agentes medioambientales
El Ejecutivo de Carlos Mazón rechazó la víspera de la riada la incorporación de estos efectivos al dispositivo de la crisis que gestionó la tromba que dejó 229 muertos en 2024
Un técnico de Emergencias de la Generalitat ha revelado este miércoles a Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la dana de 2024, que al dispositivo de la crisis no le llegó el ofrecimiento del Ejecutivo valenciano de incorporar a agentes medioambientales el día de la inundación que dejó 229 muertos y un reguero de destrucción. Así lo ha explicado Eva S., técnico de comunicación de Emergencias, durante su declaración ante la magistrada como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.
La comparecencia se suma a la declaración de la pasada semana de otro técnico de Emergencias, que indicó que el Gobierno valenciano que pilota Carlos Mazón, del PP, rechazó la víspera de la dana de 2024 la incorporación al dispositivo de emergencias de agentes medioambientales para controlar el barranco del Poyo, génesis de la desgracia al desatar la inundación que sepultó municipios como Catarroja o Paiporta. Aunque la Generalitat aseguró haber ofreció a estos efectivos —encargados de la vigilancia y protección del medio natural— el propio día de la riada, la empleada ha reconocido que no conocía este hecho. La negativa obligó a movilizar a los bomberos forestales.
