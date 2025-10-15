Una técnica de Emergencias revela a la jueza de la dana que no llegaron los agentes medioambientales

El Ejecutivo de Carlos Mazón rechazó la víspera de la riada la incorporación de estos efectivos al dispositivo de la crisis que gestionó la tromba que dejó 229 muertos en 2024

Un técnico de Emergencias de la Generalitat ha revelado este miércoles a Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la dana de 2024, que al dispositivo de la crisis no le llegó el ofrecimiento del Ejecutivo valenciano de incorporar a agentes medioambientales el día de la inundación que dejó 229 muertos y un reguero de destrucción. Así lo ha explicado Eva S., técnico de comunicación de Emergencias, durante su declaración ante la magistrada como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.