Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
DANA

Una técnica de Emergencias revela a la jueza de la dana que no llegaron los agentes medioambientales

El Ejecutivo de Carlos Mazón rechazó la víspera de la riada la incorporación de estos efectivos al dispositivo de la crisis que gestionó la tromba que dejó 229 muertos en 2024

Dana
J. G.
J. G.
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un técnico de Emergencias de la Generalitat ha revelado este miércoles a Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la dana de 2024, que al dispositivo de la crisis no le llegó el ofrecimiento del Ejecutivo valenciano de incorporar a agentes medioambientales el día de la inundación que dejó 229 muertos y un reguero de destrucción. Así lo ha explicado Eva S., técnico de comunicación de Emergencias, durante su declaración ante la magistrada como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.

La comparecencia se suma a la declaración de la pasada semana de otro técnico de Emergencias, que indicó que el Gobierno valenciano que pilota Carlos Mazón, del PP, rechazó la víspera de la dana de 2024 la incorporación al dispositivo de emergencias de agentes medioambientales para controlar el barranco del Poyo, génesis de la desgracia al desatar la inundación que sepultó municipios como Catarroja o Paiporta. Aunque la Generalitat aseguró haber ofreció a estos efectivos —encargados de la vigilancia y protección del medio natural— el propio día de la riada, la empleada ha reconocido que no conocía este hecho. La negativa obligó a movilizar a los bomberos forestales.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

J. G.
J. G.
J. G. - twitter
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La jueza de la dana rastrea los vídeos que el Gobierno de Mazón ocultó en busca de nuevos responsables

Joaquín Gil | Valencia

Una acusación pide a la jueza de la dana investigar las contradicciones de Mazón

J. G. | Valencia

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_