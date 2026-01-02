Así fue la conversación de Feijóo y Mazón el día de la dana: “Se está jodiendo cada minuto”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el ahora 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

En el intercambio de mensajes de WhatsApp el líder popular alentó al ‘president’ y le preguntó por el Gobierno central

El día de la dana que acabó con la vida de 230 personas en la provincia de Valencia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, intercambió mensajes por WhatsApp con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compañero de filas. Este es el intercambio de mensajes del 29 de octubre de 2024, según la información aportada por Núñez Feijóo a la jueza de Catarroja que instruye el caso por la gestión de la tragedia, que el líder popular ha entregado en sendas actas notariales, una el pasado 24 de diciembre y otra este lunes, a instancias de la titular del Juzgado de Instrucción. A continuación se reproducen los textos —literales— de la sucesión de WhatsApps entre ambos:

Mazón, 20.08. “Gracias Presi”.

Mazón, 20.09. “Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto”.

[A las 20.11 se envía la alerta ES-Alert a los móviles]

Mazón, 20.15. “Noche larga por delante”.

Feijóo, 20.26. “Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio”.

Feijóo, 21.29. “Perdona Carlos. Estoy en un acto. Te puedo llamar a las 22.30h. Lo q oímos es q estáis mal .… Muertos? Desaparecidos ? Daños cuantioso ? Ánimo. Amigos".

Mazón, 21.44. “Te estaba llamando para móvil de Pallete. No podemos currar sin telefónica. Ya he hablado con él”.

Mazón, 21.45. “Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos”. “Gracias Presi”.

Feijóo, 21.45 [no se indica si antes o después del mensaje anterior]. “Bien”.

Feijóo, 21.45 [Su contenido es la incorporación de un contacto, en el que aparece una foto encuadrada en un círculo y la expresión Pallete (J. Maria) Telefonica y, a nivel inferior, la palabra mensaje].

Feijóo, 23.21. “El Gobierno q os ha llamado … espero q sea así y os estén presta do ayuda suficiente”.

Mazón, 23.21. “Más o menos si”.

Mazón, 23.22. “Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah.”.

Feijóo, 23.23. “A q hora os han llamado ? Q ministro tienes de referencia ?”.

Mazón, 23.23. “si que he hablado con Sanchez, Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana”. “El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo”.

Feijóo, 23.23. ”Cuando se cree q acaba la Dana ? mañana. Estoy a la orden” comunicación …. Es la clave. Los alcaldes “Si crees q debo de ir mañana o el jueves por la mañana. Estoy a la orden”

Mazón, 23.24. “Hace una hora. Pero a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la ume”. “A las tres de la mañana como pronto”. “Noche eterna por delante”.

Mazón, 23.25. “No lo han hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más”. “Un puto desastre va a ser esto presi”. “Van a ser decenas, seguro”.

Feijóo, 23.25. “Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana estoy a la orden”.

Feijóo, 23.27. “Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de diputaciones coordinados y con la gente y tu informando”.