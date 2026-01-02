Feijóo entrega a la jueza sus mensajes con Mazón del día de la dana: “Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave”

El entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (izquierda) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las afueras del Centro de Coordinación de Emergencias de la región el 31 de octubre de 2024 en L'Eliana (Valencia).

El líder del PP accede a la petición de la instructora del caso y le entrega una nueva acta notarial con ‘WhatsApps’ al presidente valenciano

Ganar el relato. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón a “liderar informativamente” la crisis de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 muertos y un reguero de destrucción en Valencia. Así lo revela el acta notarial aportada por Feijóo a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la desgracia, Nuria Ruiz Tobarra. “Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio”, escribió el dirigente del PP a su homólogo valenciano, según un WhatsApp remitido a las 20.26 horas divulgado por Europa Press.

En la decena de mensajes que cruzaron ambos dirigentes la aciaga tarde, Feijóo anima al entonces barón popular a “llevar la iniciativa en comunicación”. “Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando”, apunta el líder del PP.

Cuando Feijóo instó a Mazón a ganar el relato, el entonces jefe del Consell todavía no había llegado al Cecopi, el órgano de crisis que gestionó la desgracia y desde dónde se envió el Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para informar de la magnitud de la tragedia y que sonó en los teléfonos cuando, al menos, 155 personas ya habían muerto.

En el cruce de wasaps, Feijóo se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que le esté prestando ayuda.

El pasado día 24 de diciembre, el líder del PP ya mandó a la jueza los mensajes de WhatsApp que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia. La jueza solicitó a Feijóo la aportación voluntaria de sus comunicaciones con Mazón.

Según este documento, el primer mensaje entre ambos se registró a las 19.59 horas. “Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo”, escribió Feijóo.

Las comunicaciones entre ambos populares revelan que Mazón mintió en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. El ex barón popular valenciano aseguró que en esta cámara que se enteró de que había fallecidos por la riada la madrugada del día siguiente. Sin embargo, en los wasaps que intercambió con Feijóo le informó a las 23.25 del día de la desgracia de la existencia de fallecidos. “No lo han hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, presi. Van a ser decenas, seguro”, apuntó el exdirigente popular.

Ante las críticas que recibió, sobre todo del PSPV, por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo se justificó el pasado día 29 ante los medios asegurando que había remitido a la jueza lo que le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba. Finalmente, este viernes Feijóo ha remitido a la jueza otra acta notarial con esos mensajes que mandó al expresidente del Consell el día 29 de octubre de 2024.

“Mientras desde el Gobierno acusan a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su exfiscal cambian de móvil o borran mensajes, Feijóo sigue colaborando con la Justicia de manera ejemplar, como no podría ser de otra manera”, han añadido fuentes del partido. Según el PP, ante “la total desinformación” del Gobierno de Sánchez al inicio de la dana, Feijóo se puso en contacto con el entonces presidente de la Generalitat para “conocer de primera mano la situación y proponer la coordinación con ayuntamientos y diputaciones, así como para solicitar que se informase a la ciudadanía”. Igualmente, manifestó su disposición a acudir a Valencia con prontitud, han añadido fuentes de la formación.