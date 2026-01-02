Ir al contenido
_
_
_
_
España
PP

Feijóo entrega a la jueza sus mensajes con Mazón del día de la dana: “Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave”

El líder del PP accede a la petición de la instructora del caso y le entrega una nueva acta notarial con ‘WhatsApps’ al presidente valenciano

Joaquín Gil
Joaquín Gil
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Ganar el relato. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón a “liderar informativamente” la crisis de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 muertos y un reguero de destrucción en Valencia. Así lo revela el acta notarial aportada por Feijóo a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la desgracia, Nuria Ruiz Tobarra. “Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio”, escribió el dirigente del PP a su homólogo valenciano, según un WhatsApp remitido a las 20.26 horas divulgado por Europa Press.

En la decena de mensajes que cruzaron ambos dirigentes la aciaga tarde, Feijóo anima al entonces barón popular a “llevar la iniciativa en comunicación”. “Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando”, apunta el líder del PP.

Cuando Feijóo instó a Mazón a ganar el relato, el entonces jefe del Consell todavía no había llegado al Cecopi, el órgano de crisis que gestionó la desgracia y desde dónde se envió el Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para informar de la magnitud de la tragedia y que sonó en los teléfonos cuando, al menos, 155 personas ya habían muerto.

En el cruce de wasaps, Feijóo se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que le esté prestando ayuda.

El pasado día 24 de diciembre, el líder del PP ya mandó a la jueza los mensajes de WhatsApp que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia. La jueza solicitó a Feijóo la aportación voluntaria de sus comunicaciones con Mazón.

Según este documento, el primer mensaje entre ambos se registró a las 19.59 horas. “Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo”, escribió Feijóo.

Las comunicaciones entre ambos populares revelan que Mazón mintió en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. El ex barón popular valenciano aseguró que en esta cámara que se enteró de que había fallecidos por la riada la madrugada del día siguiente. Sin embargo, en los wasaps que intercambió con Feijóo le informó a las 23.25 del día de la desgracia de la existencia de fallecidos. “No lo han hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, presi. Van a ser decenas, seguro”, apuntó el exdirigente popular.

Ante las críticas que recibió, sobre todo del PSPV, por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo se justificó el pasado día 29 ante los medios asegurando que había remitido a la jueza lo que le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba. Finalmente, este viernes Feijóo ha remitido a la jueza otra acta notarial con esos mensajes que mandó al expresidente del Consell el día 29 de octubre de 2024.

“Mientras desde el Gobierno acusan a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su exfiscal cambian de móvil o borran mensajes, Feijóo sigue colaborando con la Justicia de manera ejemplar, como no podría ser de otra manera”, han añadido fuentes del partido. Según el PP, ante “la total desinformación” del Gobierno de Sánchez al inicio de la dana, Feijóo se puso en contacto con el entonces presidente de la Generalitat para “conocer de primera mano la situación y proponer la coordinación con ayuntamientos y diputaciones, así como para solicitar que se informase a la ciudadanía”. Igualmente, manifestó su disposición a acudir a Valencia con prontitud, han añadido fuentes de la formación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Joaquín Gil
Joaquín Gil
Joaquín Gil - twitter
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer el balance del año 2025 en la sede del PP de la calle Génova, el lunes. Feijóo acepta enviar sus mensajes con Mazón el día de la dana que la jueza le pidió “voluntariamente”

Feijóo acepta enviar a la jueza sus mensajes con Mazón del día de la dana, pero cuestiona su petición

Virginia Martínez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
  2. Causas y víctimas: lo que se sabe del incendio de un bar en la estación suiza de esquí en Crans-Montana
  3. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  4. Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
  5. Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_