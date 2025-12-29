Pérez Llorca acusa al Gobierno de “bloquear” las obras para el barranco desbordado de Barxeta que salieron a licitación hace 10 días

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, durante su visita a la pedanía de Cogullada, en la localidad de Carcaixent, este lunes.

El presidente de la Generalitat pide la convocatoria inmediata de la comisión mixta con el Ejecutivo de Sánchez para “fijar plazos reales” y que los proyectos se tramiten con carácter urgente

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este lunes tres localidades valencianas, L’Alcúdia, Barxeta y Carcaixent, afectadas por el temporal del pasado fin de semana, que ha causado importantes destrozos sobre todo en el campo, aún pendientes de evaluar. La pedanía de Cogullada, en Carcaixent, quedó el domingo anegada en gran medida por el agua, dada su proximidad al barranco de Barxeta, que se desbordó en varios puntos, a la cercanía de otras ramblas cercanas y a su emplazamiento de escasa altitud.

Allí, Pérez Llorca, del PP, ha exigido al Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que “agilice” las obras “que no empiezan nunca” en cauces y barrancos como el Poyo, el Magro, la Saleta y Barxeta para prevenir inundaciones. “Yo creo que no merezcamos los valencianos tener que estar atemorizados cada vez que llueve”, ha subrayado. Dos horas más tarde, el president ha enviado un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que señala: “Mientras la Generalitat aplica el plan Simplifica para eliminar burocracia y agilizar obras, el Gobierno de España mantiene bloqueados proyectos vitales en el barranco de Barxeta, el Poyo o el Magro. Exigimos la convocatoria inmediata de la comisión mixta para fijar plazos reales”.

El proyecto del barranco de Barxeta, no obstante, salió a licitación hace 10 días, cuando se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado. Este mismo lunes se ha publicado también en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un trámite necesario para que continúe el procedimiento. El 10 de febrero es la fecha máxima para presentación de ofertas para la licitación de la segunda fase de las obras.

Se trata de un proyecto en el tramo del Bajo Júcar consistente en la “adaptación al riesgo de inundación en el barranco de Barxeta, en la provincia de Valencia, por un importe máximo total de 14.797.534,74 millones de euros”, según especificaba la nota de prensa del Ministerio de Transición Ecológica. El proyecto forma parte del Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunidad Valenciana.

Las principales actuaciones son la creación de un canal de alivio del barranco Barxeta hacia el río Júcar (Fase I) por un importe máximo de 5.001.342,66 millones de euros (IVA incluido) y la construcción de muros de contención y la renaturalización del nuevo cauce del barranco de Barxeta (Fase II), por un importe máximo de 9.796.192,08 millones de euros (IVA incluido).

Fuentes de la Generalitat han incidido en que el mensaje de X va en la línea de las declaraciones de Pérez Llorca relativas a que se tramiten y ejecuten las obras con carácter de urgencia y no por el régimen ordinario, sin entrar en el empleo de la expresión “bloqueados” en el día en el que se ha publicado en el BOE el proyecto de licitación.

Ante los medios de comunicación, el president ha dicho en Cogullada, Carcaixent: “Ayer vivimos todos los valencianos y las valencianas atemorizados por las lluvias que se estaban dando, mirando todos los cauces y los barrancos, porque las obras que tenían que haberse hecho o iniciado desde la dana aún no han empezado. Muchas de ellas están en una fase aún de redacción de proyectos”.

En este sentido, Pérez Llorca ha reivindicado que las infraestructuras hidráulicas “se tienen que ejecutar como obras de emergencia” y ha explicado que, en su reciente reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le trasladó que “se tienen que hacer cambios legislativos” que “permitan tratar esas obras como una emergencia” porque “no valen los trámites burocráticos que se hacen en un procedimiento ordinario”. Ha puesto como ejemplo el plan de simplificación administrativa de la Generalitat, en cuyo marco se aprobó un nuevo decreto el viernes, para reducir la burocracia, eliminar “algunas leyes que ya son inservibles” y que “las cosas se acometan con más celeridad”. El jefe del Consell no descarta incluso acudir a la vía judicial, si no se realizan con prontitud las obras: “Iremos a la vía que haya que ir para exigir que esas obras de seguridad para todos los valencianos y valencianas se lleven a cabo”.

Pérez Llorca estaba acompañado por el consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y por la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, del PP, que también ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, mayor celeridad en las obras.

Pilar Bernabé, en su visita a Riba-roja, este lunes. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO (Europa Press)

El jefe del Consell, por otra parte, ha declinado responder y entrar en el debate “del enfrentamiento sanchista”, cuando este periódico le ha preguntado por las declaraciones en la Cadena Ser de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, a propósito de la actuación de la Generalitat en el pasado temporal, en el que llegó a enviar dos Es-Alert a los móviles de la ciudadanía en la provincia de Valencia. “Hemos visto cómo la Generalitat ha ido modificando su manera de actuar” respecto a la dana el 29 de octubre de 2024 que causó 230 muertos. Es “una buena noticia aprender de los errores”, ha añadido.

Precisamente, Bernabé, tras visitar Riba-roja, otra de las poblaciones afectadas por el temporal, se ha mostrado muy crítica con el nuevo decreto de simplificación administrativa del Consell, porque da “vía libre a la construcción sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de visión y, sobretodo, sin consenso con los municipios y con los ayuntamientos, que son quienes conocen mejor las necesidades del territorio”.