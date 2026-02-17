Hovik Keuchkerian no se calla en ‘El hormiguero’: “Yo soy facha cuando vengo aquí y rojo cuando voy a ‘La revuelta”

El actor Hovik Keuchkerian nunca elude una polémica, y es muy consciente de los efectos que sus palabras causan en internet. Buena muestra es su controvertido monólogo Grito, y también su nueva visita este lunes a El hormiguero para promocionar este mismo espectáculo. “Yo soy facha cuando vengo aquí y rojo cuando voy a La revuelta”, aseguró el protagonista de Reina roja ante Pablo Motos.

La conversación transcurría sobre la necesidad de la sociedad actual de meter en paquetes a la derecha y la izquierda, y cómo, contaba Motos, se puede ser de izquierdas en temas como el aborto y la eutanasia o de derechas en las opiniones sobre “el terrorismo o la delincuencia”. “¿Se me permite no ser de ningún bando y criticar al otro?“, decía el presentador.

”¿Quién es nadie para decidir dónde me posiciono?“, le respondía indignado Keuchkerian: ”Hemos llegado a un punto que no decido si soy un facha o un rojo, sino la otra persona, una masa. (...) Si dejas pasar por encima, no decides tú, puedes cometer el error de ser lo que los demás deciden. Yo digo en Grito, colocadme donde queráis, pero aquí tenéis prohibido el derecho de admisión, es propiedad privada y aquí soy libre. No entra la maquinaria constante“.

Keuchkerian aseguraba que tras el espectáculo “al final, todos se ríen” tengan la ideología que tengan. “¿Eres de la fachosfera por venir a El hormiguero?“, terció Motos, y el actor le dijo claro: “Yo soy facha cuando vengo aquí y rojo cuando voy a La revuelta”. Porque, al final, llegó a una conclusión: “Se puede ser gentuza y ser de izquierdas; se puede ser gentuza y ser de derechas. Eso no importa. Lo único que te convierte en gentuza es tu conducta. Va a llegar un momento en que la vida te diga: ‘Tu ideología, sea de izquierdas o de derechas, dice esto. Pero lo correcto es esto”, afirmó sobre la extrema dualidad de la sociedad española empujada también por las redes sociales en un discurso donde ahondó en su libertad. “Ahora como hago películas, soy un rojo. Y soy poeta, más rojo. Cuando era boxeador, un facha y un violento”, recordó.

El actor, además, aprovechó su invitación para aplaudir la revolución “mundial” de Bad Bunny contra Trump, aunque aseguraba que él “nunca le ha escuchado”: “Si Bad Bunny es el abanderado de la revolución, los revolucionarios, ¿qué están haciendo? Si está haciendo alta política, ¿qué hacen los políticos?”, bromeó.