Alberto Núñez Feijóo comparece para hacer balance político del año

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece este lunes para hacer balance del año político antes de tomarse unos días de descanso por Navidad tras los que tiene fijada una declaración como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra para informar sobre las conversaciones con el expresidente Carlos Mazón el día de la dana, ya que el jefe del PP aseguró que su homólogo valenciano le informó “en tiempo real” del temporal. Se prevé que en la comparecencia de este lunes, Feijóo insista en la idea de que la legislatura está “acabada” y apueste por que Pedro Sánchez convoque elecciones generales, como ha venido repitiendo en los últimos meses.

“El Gobierno está colapsado, la legislatura, muerta”, afirmó Feijóo recientemente, a la vez que acusó a Sánchez de tener “los récords de corrupción”. Desde las filas populares aseguran que 2025 ha ido “de la A de Ábalos a la Z de Zapatero” y que es el año en el que “ha caído el fiscal general del Estado y en el que debería haber caído el presidente del Gobierno”. “Es el año en el que conocimos a Leire [Díez] y a la Paqui [Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán]. El año en el que entraron en prisión Koldo, Ábalos y Cerdán. El año en el que descubrimos el tipo de feminismo que practica el PSOE de Paco Salazar: en el que no solo conocen y tapan delitos de corrupción, sino también de acoso sexual”, subrayan.

El balance del año político de Feijóo se produce una semana después de las elecciones extremeñas, en las que el PP salió vencedor tras conseguir 29 escaños (uno más que en los anteriores comicios) y el PSOE obtuvo su peor resultado, pasando de 28 a 18 diputados. El líder del PP aseguró el pasado lunes ante la plana mayor del PP que lo que ha pasado en Extremadura le volverá a ocurrir a Sánchez en Aragón, Castilla y León y Andalucía, al igual que ocurrirá en España cuando haya elecciones generales porque el cambio, según él, “está en marcha”: “Se ha activado un efecto dominó que no va a parar. Y no va a parar porque lo ha activado la gente”, indicó.

La comparecencia del líder del PP también llega después de que entregara, el día de Nochebuena, a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 los mensajes de WhatsApp que le envió el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. El presidente del PP había sostenido que Mazón lo había “venido informando en tiempo real”, explicándole “que la situación era muy compleja”. Sin embargo, los mensajes entregados por Feijóo desmienten ese extremo. Según el acta notarial, la primera comunicación se produjo a las 20.08.