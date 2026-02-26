Sorteo de octavos de la Champions League: posibles rivales, cuándo y dónde verlo

El sorteo se celebra a las 12:00 horas en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon

El sorteo de la Liga de Campeones de este viernes no es indiferente para el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Los catalanes podrían enfrentarse al París Saint-Germain o el Newcastle; el equipo blanco al Manchester City o al Sporting de Portugal; y el club rojiblanco al Liverpool o al Tottenham. Los partidos se disputarán el 10 y el 11 de marzo en el caso de la ida, y el 17 y el 18 en el caso de la vuelta.

No tiene nada que ver uno u otro rival para ninguno de los tres. El PSG es el vigente campeón de Europa y está dirigido por Luis Enrique Martínez, el Manchester City, segundo en la Premier League, por otro español, Pep Guardiola y el Liverpool de Arne Slot es sexto. Newcastle es undécimo en Inglaterra, el Sporting lisboeta, segundo en Portugal, y el Tottenham, decimosexto de la liga inglesa. Por su parte, al Galatasaray, clasificado contra el Juventus, lo aguardan las mismas opciones que al Atlético; al Bodo/Glimt, los mismos que al Real Madrid; y al Chelsea, los mismos que al Barcelona.

La otra combinación de enfrentamientos que saldrá del sorteo, previsto para las 12:00 horas en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon y que ya marca todo el recorrido hasta la final del próximo 30 de mayo, sábado, en el Puskas Arena de Budapest, determinará los rivales del Arsenal y el Bayern Múnich, favoritos primero y segundo, respectivamente, en la fase liga y enfrentados uno al Bayer Leverkusen y otro al Atalanta. El sorteo se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones y en la página web de la UEFA.

Cada uno de los equipos que entraron en el top ocho, exentos de disputar la ronda intermedia y con la vuelta en su terreno asegurada en los octavos de final, quedarán repartidos a un lado u otro del cuadro: en el plata, tal y como lo denomina la UEFA, ya están ubicados el PSG, el Atalanta, el Real Madrid y el Galatasaray; en el azul están situados el Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen, el Bodo/Glimt y el Newcastle.

Los posibles rivales de cada equipo: