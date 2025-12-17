Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
INMIGRACIÓN

Los Mossos inician el desalojo del B9 de Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña

El Ayuntamiento accede al recinto tras la recibir la autorización judicial y después de más de dos años de ocupación

Jesús García BuenoLorraine Delorenzo
Badalona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

No ha habido sorpresa de última hora en el antiguo instituto B9 de Badalona. Los rumores que circulaban se han cumplido pese al intenso aguacero que, la víspera, anegó parte de la ciudad: a las 7.00 de la mañana de este miércoles, un amplio despliegue policial ha empezado el desalojo del que, hasta ahora, era el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. Aunque algunos se han marchado en los últimos días, conscientes de que el desahucio era inminente, el grueso de los residentes —llegaron a ser más de 400— ha decidido permanecer, hasta el último minuto, en el viejo centro de enseñanza que, durante más de dos años, ha sido su techo y refugio.

Los habitantes del B9, la mayoría migrantes subsaharianos, han empezado ya a recoger sus pertenencias bajo la vigilancia de un amplísimo despliegue policial que incluye efectivos de la policía local, los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía, este último con competencias en materia de extranjería. Ni la protesta convocada a primerísima hora por las organizaciones que dan apoyo a los residentes del instituto ni los recursos judiciales de último minuto han hecho virar un desenlace que quedó fijado el pasado 4 de diciembre. Ese día, la jueza accedió a la petición del Ayuntamiento de Badalona de entrar al local y echar a los ocupantes en un plazo máximo de 15 días y en horario “diurno”. Es la solución que el alcalde, Xavier García Albiol (PP) llevaba meses reclamando con el argumento de que los migrantes del B9 son en su mayoría delincuentes y causan problemas de inseguridad e incivismo.

Ibrahim N., nigeriano, llegó a España hace un mes y vivió algunos días en el asentamiento. “Salí la semana pasada. Había mucha gente y ya se decía que la policía podía llegar en cualquier momento”, ha explicado junto al primer grupo que ha salido del recinto al son de tambores y batuques. Allí, en el exterior, se han concentrado activistas en protesta por el desalojo y con críticas a la policía. “A mí me pagan el sueldo por echar a la gente del pueblo a la calle”.

Tras perder la batalla en los tribunales, los abogados del colectivo presentaron un escrito al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para reclamar la paralización temporal del desalojo. El tribunal, con sede en Estrasburgo, les dijo que no el martes, a pocas horas de que se ejecutase la orden judicial. La resolución especificaba que los ocupantes podrían volver a reclamar medidas si había “un cambio de circunstancias”, y citaba como ejemplo que “los servicios sociales fallaran a la hora de proveer de asistencia adecuada”.

Y esa es, precisamente, la gran incógnita de esta operación de desalojo colectivo de un asentamiento de migrantes, una de las mayores llevadas a cabo en España. En sus escritos a la jueza, el Ayuntamiento de Badalona dejó claro que no iba a proporcionar una solución “habitacional” a los ocupantes, ni siquiera a las 166 personas que están en seguimiento de los servicios sociales. En conversación con este diario, Albiol explicó que una treintena de personas, las más vulnerables, sí recibirían una primera asistencia “muy temporal” (pensión u hotel).

Forzados a moverse en los últimos años, a golpe de desalojo, de nave en nave y de local en local, no hay soluciones al alcance para la inmensa mayoría de los ocupantes. Los que se han ido antes del desalojo, explican personas del colectivo que les apoya, se han instalado “en otros asentamientos” o, directamente, en tiendas de campaña al raso. El resto, o sea la mayoría, no tienen tampoco un lugar adonde acudir".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La jueza autoriza el desalojo inminente del B9, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña

Jesús García Bueno | Barcelona

Los migrantes del instituto B9 de Badalona piden al Tribunal de Estrasburgo que frene su desalojo

Jesús García Bueno | Badalona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
  2. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  3. El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
  4. Interior nombra jefe de la UCO al coronel Pedro Merino, exintegrante de la unidad y que estuvo destinado en La Zarzuela y Seguridad Nacional
  5. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_