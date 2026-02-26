Marc Márquez empieza la temporada de MotoGP con dudas sobre su forma física: “No sé cuál será el 100% de mi brazo derecho”

Mientras todo el mundo le coloca como el gran favorito, Marc Márquez vuelve a jugar al amague en el inicio de su defensa del título de MotoGP en el GP de Tailandia este fin de semana. No había dicho gran cosa hasta ahora, pero a las puertas del inicio de la actividad en pista este viernes reconoció cierta debilidad en el plano físico. El piloto español, que se rompió un hueso y varios ligamentos de la clavícula derecha hace algo más de cuatro meses en el GP de Indonesia, apuntó que desconoce el tope de su magullado brazo. La falta de fuerza le ha obligado incluso a adaptar algunas características de su Ducati y modificar aspectos de su pilotaje.

“La lesión de Indonesia me genera dudas y, sin duda, no fue una broma. Necesito más tiempo para entender los límites y espero tener margen de mejora. Ahora mismo no sé cuál será el 100% de mi brazo derecho porque en las pruebas invernales fue difícil evaluarlo”, comentó el catalán, que acaba de cumplir 33 años. Desde 2020, Márquez acumula siete operaciones quirúrgicas en el brazo derecho, que a punto estuvo de retirarle. A pesar de haber sufrido otra pretemporada dura, con vacaciones canceladas y trabajo adicional en el gimnasio, el piloto de Cervera sigue motivado para luchar por el título. “Si salgo en la foto de grupo es para luchar por el título. Con estos colores, tienes que salir a luchar por el campeonato”, remarcó en la primera rueda de prensa oficial del campeonato. Optimista, espera ir de menos a más esta campaña.

A su lado, el subcampeón Álex Márquez (Gresini Ducati) y el tercer clasificado del año pasado, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), fueron también muy precavidos. Nadie quiere presumir de sus cartas todavía. Ellos están llamados a ser sus mayores rivales por la corona, aunque Marc sitúa también en la lista a su compañero de garaje Pecco Bagnaia y al murciano Pedro Acosta (KTM). “El fin de semana de carreras nos enseñará dónde estamos cada uno, y en tres o cuatro grandes premios quedará claro a qué podemos aspirar. Para mí, la regularidad será clave”, argumentó el pequeño de la saga familiar, que este curso sí contará con la misma máquina que su hermano.

Los tres mejores del año pasado situaron a los dos Márquez en la cima de sus predicciones al título. Todos pillos, ninguno puso el nombre del ganador, si bien Marc aseguró que él se alegraría mucho si se llama Álex. “Que todo quede en Cervera”, dijeron ambos, esbozando una sonrisa. Bezzecchi sorprendió al no incluirse dentro del Top 5. “Prefiero mantener los pies en el suelo”, razonó el italiano. “El primer objetivo es arrancar más fuertes que el año pasado, donde no logramos conseguir los resultados que queríamos. Con suerte, si todo va como queremos, podremos cambiar de objetivo pronto y aspirar a luchar por el título”, apostilló el puntal de Aprilia.

Nadie en el paddock se fía de la debilidad que señaló el 93, por mucho que él insistiera en los cambios que ha tenido que hacer en su moto para sentirse cómodo este fin de semana en Buriram. “Una de mis capacidades es adaptarme, así que lo intentaré aprovechar”, apuntó tras desvelar que pilotará con la aerodinámica de hace dos temporadas, que le permite girar más la moto sin forzar tanto el físico. Por si las dudas sobre el brazo no fueran suficiente, una gastroenteritis le viene fastidiando su programa de recuperación y tonificación desde el pasado fin de semana.

Márquez tiene en el horizonte varios récords del campeonato. Aspira a su octavo título en la categoría reina, una corona que le igualaría al italiano Giacomo Agostini en la cima de MotoGP. Sería también su décimo título mundialista, una cifra que le situaría por encima de otros iconos como Valentino Rossi, Mike Hailwood y Carlo Ubbiali. Este mismo fin de semana, una victoria en el gran premio inaugural del curso le daría su triunfo número 100 en el certamen, una cifra que antes solo alcanzaron Agostini y Rossi. Cuando le preguntaron sobre estos hitos, él dijo sentirse plenamente satisfecho con lo logrado hasta el momento: “Yo ya me he superado a mí mismo”.