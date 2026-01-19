Marc Márquez mantiene intacta su ambición: “La pasión es la clave, trabajo cada día para conseguir una victoria”

El nueve veces campeón del Mundo asegura durante la presentación de Ducati que ha trabajado mucho este invierno en su recuperación para llegar al GP de Tailandia

En el año de su centenario, Ducati quiere seguir reinando en MotoGP como ha demostrado en sus últimas seis temporadas. La ambición impulsada por Marc Márquez y Pecco Bagnaia junto al ingeniero encargado de hacer de la Desmosedici la mejor moto de la parrilla, Gigi Dall’Igna, hacen de Ducati el rival a batir un año más. La marca de Borgo Panigale busca alargar su récord de seis campeonatos de constructores consecutivos con un Marc Márquez que vuelve a mostrar el hambre de victoria en los instantes finales de su recuperación tras la lesión en el hombro que sufrió en Indonesia y que le apartó de la pista el final del pasado curso, ya con un nuevo título en sus vitrinas. “La pasión es la clave, trabajo cada día para conseguir una victoria”, ha dicho el de Cervera este lunes durante la presentación de la nueva Ducati en uno de los paraísos de montaña de Italia, Madonna di Campiglio. Esta temporada, que tendrá el inicio más temprano de la competición, empieza a rodar el próximo 1 de marzo en Tailandia.

Tras una de las mejores vueltas que se recuerdan al deporte de élite la temporada pasada, Márquez mantiene sus aspiraciones intactas para el nuevo curso a pesar de su última lesión en el hombro —precisamente del mismo brazo que le hizo atravesar un calvario físico y deportivo tras romperse el húmero en el GP de España de 2020—. Una vez más, el piloto catalán muestra la resiliencia que le hizo volver a coronarse campeón de MotoGP y conseguir su noveno Mundial de Motociclismo (el séptimo en la categoría reina), igualando a Valentino Rossi. Márquez quiere más y busca un décimo título que lo corone como el mejor piloto de la historia de la competición. “La lesión está mejorando. He trabajado muy duro para llegar a Tailandia y queremos empezar la temporada como el año pasado”, ha apostillado el español. Y añade estar contento con el prototipo de este año: “Una moto veloz es una buena moto”.

El de Cervera también reflexiona sobre el proceso de recuperación de su última lesión y la madurez que le ha aportado la experiencia para volver a la pista. “Antes llegaba a rehabilitación y el primer día ya iba como si no hubiera pasado nada. Esta vez me lo he tomado con mucha calma. La edad no te saca velocidad, pero te puede ayudar en estos momentos”.

Pese a la ambición, el mayor de los Márquez apunta a una temporada más complicada y con mayor competitividad por parte de sus rivales. “Tenemos la responsabilidad y la presión de luchar por el título. El año pasado fue algo atípico con los fallos de Pecco, de Álex por sus lesiones... Pero ambos estarán en la lucha junto a Bezzechi y Pedro Acosta”, ha dicho el nueve veces campeón del Mundo. Y se acuerda del expiloto Andrea Dovizioso: “Me enseñó a poner todos los nombres de la parrrilla encima de la mesa de una temporada para otra”.

En el otro lado se encuentra su compañero de equipo, el doble campeón de MotoGP Pecco Bagnaia. El italiano afronta su sexta temporada en Ducati tras un 2025 irregular donde solo pudo subir al primer cajón del podio en dos ocasiones, nueve menos que en 2024 donde estuvo muy cerca del título que acabó alzando Jorge Martín. Sin embargo, se muestra confiado en demostrar un mejor año. “Ayer le dije a Claudio [Domenicalli] que es la mejor moto que he pilotado desde 2021, me encanta. El curso pasado fue duro, pero con el trabajo que hemos hecho este invierno vamos a intentar mejorar. La moto será competitiva y quiero luchar por el campeonato, ser competitivo y volver a estar arriba”, ha explicado Pecco durante la presentación de la nueva moto. El italiano también hace una reflexión: “Tengo que estar más calmado en los momentos difíciles y ser positivo”.

Pecco Bagnaia (izquierda) y Marc Márquez en la presentación de la nueva Ducati para la temporada 2026, en una imagen cedida por la marca.

Una moto con un color rojo mate que, en palabras del director deportivo de la marca, Mauro Grassilli, es el rojo centenario, haciendo alusión al pasado de Ducati. Dall’Igna, el artífice de los éxitos de Ducati no solo mira al presente, sino que habla de proyectos futuros. “Esta temporada es diferente al resto. Tenemos dos proyectos: el de la moto de este año y el de 2027, una vez que cambie el reglamento”. El ingeniero muestra una vez más que Ducati quiere más: “Todo el equipo quiere ganar, desde los pilotos hasta los mecánicos. Esto es parte de nuestra identidad”.

Ducati saca músculo tras seis temporadas siendo imparables. El curso pasado volvieron a reinar tras ganar 17 carreras de 22 y 19 carreras sprint. Destacaron además las siete consecutivas de Márquez y los 88 podios conseguidos. Claudio Domenicalli, CEO de la marca, ha hecho alusión a estos datos durante el evento de presentación. “La tradición, la tecnología y el éxito en las carreras, sumados a la ambición y la determinación hacen de Ducati una marca única”.

Una tecnología encabezada por David Barana, director técnico de Ducati, quien ha explicado que la moto de este año es “muy compleja” con mejoras en el chasis y la velocidad punta. “Es una versión más sofisticada que la del año pasado”, ha apuntado Barana.

Los primeros test de la temporada llegan el próximo 3 de febrero, cuando las motos arranquen en el circuito de Sepang. Sin duda alguna, Ducati es el rival a batir. Márquez defenderá campeonato en su búsqueda del octavo título en la categoría reina y Bagnaia tratará de resurgir tras un año complicado. Tailandia será la primera parada el próximo 1 de marzo, donde Ducati tendrá que demostrar si este año sacará el músculo y la superioridad que ejerció en los últimos seis años.