La nueva era de MotoGP busca ampliar su base de aficionados con la epopeya de Márquez: “Cuesta imaginar qué piloto puede ser más fuerte que él”

A las puertas del inicio del Mundial de MotoGP con la disputa del GP de Tailandia este fin de semana, nadie en el paddock duda sobre el favoritismo de Marc Márquez y Ducati, imponentes defensores del título. Pero la temporada es muy larga, 22 paradas y 44 carreras. Y todo puede pasar en los próximos nueve meses, así es este deporte donde una caída puede mandarlo todo al garete. El guion, en todo caso, reserva un desenlace histórico para el curso se cumplan o no los pronósticos de la mayoría: si el español cumple, levantaría su octava corona de MotoGP, una cifra que le situaría en la cima de la categoría reina del motociclismo junto al icono italiano Giacomo Agostini, un piloto de otra época; si hubiera sorpresa, el ganador se erigiría como el David de las dos ruedas, capaz de vencer a Goliat en sus mejores días.

Márquez inicia el curso en Buriram, donde ya arrasó en su estreno con la Ducati del equipo oficial el año pasado, después de una pretemporada positiva marcada por un par de caídas sin consecuencias. Tras haber sufrido su enésima lesión en el brazo derecho después de haber reconquistado la disciplina a finales de septiembre de 2025, el campeón dice estar plenamente recuperado de la operación para reparar el hueso y los ligamentos de la clavícula. Sus tiempos encima de la Desmosedici en los test invernales demuestran que su velocidad y motivación se mantienen intactas recién cumplidos los 33 años.

También sigue fino su hermano Álex Márquez, subcampeón con la Ducati del equipo Gresini, que este año contará con la misma máquina que Marc y que forma parte del reducido grupo de pilotos llamados a incomodarle. Algo revitalizado parece Pecco Bagnaia, bicampeón de la categoría empequeñecido y desquiciado en 2025 ante el imponente recital de su rival de garaje, capaz de acumular 25 victorias en 35 carreras disputadas el año pasado —14 triunfos el sábado, 11 el domingo—. En términos de competencia, sin embargo, todas las miradas apuntan a Marco Bezzecchi y su Aprilia, que terminaron las pruebas de invierno el pasado fin de semana en primera plaza después de destacar en el tramo final del curso pasado. Jorge Martín, tras el año negro que siguió a su título de 2024, inicia el certamen algo debilitado todavía.

“Marc y Ducati son los rivales a batir. Me cuesta imaginar qué piloto puede ser más fuerte que él, o pensar que la Aprilia podrá superar a la Ducati de forma regular. No hay moto más equilibrada y competitiva hoy en día, y no creo que haya ningún piloto ni fábrica en el paddock que se crea mejor que ellos”, analiza el expiloto Carlos Checa. “El mercado de 2027 y los cambios que habrá en la parrilla pueden ser otro factor clave, ya que todo apunta a que solo Márquez y Bezzecchi seguirán en sus actuales equipos. La continuidad es muy importante durante la temporada, porque significa confianza, integración y compenetración entre el piloto y el equipo. El motociclismo es muy emocional, y tener otro proyecto a la vista puede restar potencial y distraer a todas las partes implicadas”, agrega el primer campeón español de Superbike.

Nuestra misión ahora es convertir al mundo entero en aficionados de MotoGP. Es un objetivo inalcanzable que nos ayuda a avanzar. Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP

El baile de sillas en la parrilla no será el único cambio de cara a 2027, cuando entrará en vigor una nueva normativa con motores menos potentes, menos aerodinámica y una oportunidad para todas las marcas de hacer borrón y cuenta nueva. En este sentido, el desarrollo tecnológico de los actuales prototipos se mantendrá virtualmente congelado, un hecho que subraya el favoritismo de Ducati, que desde 2020 ha sumado seis títulos de constructores seguidos y otros cuatro de pilotos.

Vuelven las carreras a Brasil

La gran novedad de 2026 en el plano deportivo es el retorno de Brasil al calendario. La disputa del gran premio en Goiana entre el 20 y el 22 de marzo subraya la ambiciosa estrategia de MotoGP Sports Entertainment Group, la nueva nomenclatura de la promotora española Dorna, recién adquirida por la multinacional estadounidense Liberty Media, también propietaria de la Fórmula 1. “Nuestra misión ahora es convertir al mundo entero en aficionados de MotoGP. Es un objetivo inalcanzable que nos ayuda a avanzar. 2025 fue muy positivo en el crecimiento de la afición, tanto a nivel de audiencia como de asistencia de público en los circuitos. También crecimos a nivel digital”, explica Carlos Ezpeleta, director deportivo del campeonato.

MotoGP presume de buenas métricas y con el desembarco de Liberty se centra entre bambalinas en mejorar la monetización de todo el universo que rodea a las propias carreras, el actual talón de Aquiles del certamen. “Tenemos la suerte de tener un deporte donde no hay nada que arreglar a nivel competitivo, porque no hay nada roto. Además, con los cambios normativos de 2027 esperamos reforzar los aspectos más fuertes de nuestro deporte”, añade el ejecutivo madrileño. A medio plazo, el campeonato reducirá su huella europea para abrir nuevos mercados alrededor del mundo, con la primera carrera urbana en Adelaida (Australia) y el regreso a Buenos Aires (Argentina) ya en el horizonte. En 2026, todavía mantiene cinco citas en la Península Ibérica (cuatro en España y una en Portugal) y 14 en Europa, por tan solo ocho fuera del continente de las 22 citas programadas.

En Tailandia, estos días, los promotores y las fábricas negocian el nuevo convenio de cara al próximo lustro. El tira y afloja sobre cuestiones como la introducción de un salario mínimo para los pilotos, la posibilidad de crear ventanas de negociación y la retribución para las marcas participantes harán que el certamen inicie su actividad en 2026 con otra distracción en la cabeza de sus máximos exponentes, aunque nadie duda de que las partes terminarán por alcanzar un acuerdo. El sábado y el domingo (9.00 horas, DAZN) se disputarán las primeras carreras de un campeonato que terminará en Valencia el 22 de noviembre.