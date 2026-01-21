Gigi Dall’Igna, sobre la renovación de Márquez: “Como dijo Marc, está en un nueve sobre diez”

Sin duda alguna, una de las figuras del éxito de Ducati es Gigi Dall’Igna, el ingeniero mecánico de la marca y director del proyecto. En una de las cumbres de Madonna di Campiglio con los impetuosos Dolomitas al fondo, el italiano se sienta en una mesa alta con una copa de vino rosso tras una mañana de esquí por el parque natural. Dall’Igna no esconde las intenciones de Ducati sobre la renovación de Marc Márquez y replica las palabras del piloto durante la presentación de la nueva moto para la próxima temporada. “Lo que dijo Marc es correcto, su renovación está en un nueve sobre diez”, explica Dall’Igna. Y prosigue: “Sin duda estamos muy cerca, aún faltan algunos detalles y hay que seguir trabajando un poco para encontrar el equilibrio adecuado, el compromiso adecuado. Al fin y al cabo, son contratos muy complicados por muchas razones, por lo que, aunque estemos muy cerca, siempre hay que encontrar algunos detalles adicionales para ultimar”.

El nueve veces campeón del Mundo se ha convertido en una pieza indispensable en Ducati a pesar de estar bajo las órdenes de la marca tan solo dos años —con Gresini en 2024 y con Ducati el curso pasado—. Ya no solo dentro del equipo, sino también entre los tifosi. “Los aficionados de Ducati están con Marc, es uno de los pilotos más importantes de la historia del Mundial de Motociclismo. Es un piloto que ha hecho algo extraordinario no solo para el motociclismo, sino para el deporte en general, por lo que creo que debe ganarse la admiración de todos”, expresa Dall’Igna. Y añade: “Marc es lo que es: Marc. Ha ganado tantas carreras y tantos títulos que lo que más aporta al equipo es su forma de pensar en la victoria.”

Márquez ha tomado el peso del equipo desde que llegó y lo demostró el curso anterior pasando por encima de su compañero de equipo Pecco Bagnaia. El piloto catalán venció en 11 de las 18 carreras que disputó, por tan solo dos del italiano, que completó todos los fines de semana. Dall’Igna habla sobre Pecco y arguye que lo que ocurrió el año pasado con el dos veces campeón del mundo “no es un problema que al encontrarlo se solucione”. “Cuando se habla de feeling, se habla de un conjunto de muchas cosas que deben salir bien, y eso es lo que esperamos encontrar cuando vayamos a Sepang. En las pruebas de Valencia tras la carrera, me pareció que Pecco había encontrado cierta confianza y los tiempos también fueron muy interesantes. Espero encontrar las mismas condiciones en Sepang”, detalla el ingeniero italiano.

Dall’Igna destaca el equilibrio de la moto como uno de los aspectos clave de la Ducati respecto al resto de la parrilla y la gran regularidad en el campeonato. “Nosotros hemos mantenido un alto nivel de rendimiento en prácticamente todas las carreras. Quizá solo en Indonesia —Gran Premio donde Márquez sufrió la fractura en el hombro— fue la carrera en la que sufrimos un poco más en general a pesar de la victoria —que se llevó por primera vez Fermín Aldeguer con Gresini—.

La expectación de los aficionados tras seis temporadas consecutivas siendo la mejor marca en el Campeonato de Constructores y la entrada de un año tan especial para Ducati como es el centenario de la marca de Borgo Panigale es máxima y añade presión. Pero cuando a Gigi se le habla de presión, responde con confianza y seguridad: “No me interesa la presión de fuera. Lo que me interesa es la presión que me impongo a mí mismo para intentar superar lo que hemos conseguido. Ese es el objetivo”.