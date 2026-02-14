Barcelona estrena una maqueta en 3D de la ciudad que mide 84 metros cuadrados

Barcelona ha dado este sábado comienzo oficial a los meses en los que ostentará la Capitalidad Mundial de la Arquitectura. Un acto que debía celebrarse el pasado jueves, pero el vendaval obligó a posponerlo. El pistoletazo de salida es la exhibición de una maqueta de la ciudad en 3D en el edificio de la antigua editorial Gustavo Gili. Es gigante, 84 metros cuadrados, y estará expuesta durante los meses de la capitalidad y luego quedará en el edificio, que albergará la Casa de la Arquitectura. La escala es 1/1.500, que permite reproducir con precisión edificios y calles, de manera que se identifican barrios o elementos singulares, como la Sagrada Familia o las Tres Chimeneas del Besòs. El trabajo incluye total o parcialmente otros 14 municipios.

Más información La antigua sede de la editorial Gustavo Gili será la Casa de la Arquitectura de Barcelona

La maqueta, de color blanco, está pensada para explicar la ciudad: del pasado, la del presente y la del futuro. Puede observarse en sí misma, o explicarnos historias gracias a la realidad aumentada, utilizando gafas especiales desde las que atender a narrativas interactivas. Su realización la ha financiado el Consorcio de la Zona Franca, ha sido coordinada por la Escuela de Arquitectura del Vallès y la UPC, y en su materialización han participado Barcelona Regional (que ha proporcionado los datos) y la empresa Windforce (ubicada en el Dfactory y que la ha impreso y montado).

La maqueta de Barcelona, expuesta en la antigua editorial Gustavo Gili. GIANLUCA BATTISTA

En total, son 1.204 piezas que recrean de forma precisa los volúmenes de Barcelona y encajan como un rompecabezas. Comprende el territorio entre el río Llobregat y su delta a la izquierda; y el puerto de Badalona, a la derecha. Y entre el mar y Collserola. Además, está pensada para ser modificada cuando la ciudad cambie: en la zona de la Sagrera o en el barrio de La Marina, por citar dos ejemplos. Solo será necesario volver a imprimir una o varias piezas. En colaboración con la Fundación ONCE también se ha creado una versión táctil, con relieves y texturas que representan los diferentes tejidos urbanos (el Eixample o Ciutat Vella), o calles o elementos relevantes de la ciudad.

El territorio que abarca, corresponde al centro del Área Metropolitana de Barcelona, el llamado Pla de Barcelona, e incluye Barcelona, pero también los municipios de L’Hospitalet, Esplugues, Sant Adrià del Besòs; y partes de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada, Cerdanyola, Sant Cugat, Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Just, Sant Joan Despí, Cornellà y El Prat.