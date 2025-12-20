Ir al contenido
planes urbanísticos: tres chimeneas

Así será el parque de las Tres Chimeneas del Besòs: preparado para el cambio climático entre el río y el mar

Los paisajistas de Landlab y Aldayjover proponen un conjunto resiliente, con un paseo que absorbe el agua, dunas, lagunas y drenaje

Parque de las Tres Chimeneas del Besòs
Clara Blanchar
Clara Blanchar
Barcelona -
Ir a los comentarios

Un parque en primera línea de mar, junto a la desembocadura de un río, ante un símbolo de cemento de la Barcelona metropolitana y con una animalada de metros cuadrados: 90.000. Y en un contexto de cambio climático galopante. Es el reto al que se enfrentaban los participantes en el concurso convocado por el Consorcio del Besòs para diseñar el futuro parque litoral frente a las Tres Chimeneas, la antigua central térmica del Besòs que integran las tres torres y la inmensa sala de turbinas, entre los municipios de Sant Adrià del Besòs y Badalona, tocando a Barcelona. El proyecto ganador, que firman los paisajistas de los despachos Landlab y Aldayjover y por la ingeniería Aquatica, asume que el espacio tiene que ser resiliente y hace de la necesidad virtud, con sistemas para afrontarlo.

Pese a las imágenes virtuales que lo enseñan, su materialización, que en buena parte depende del traslado de un colector, no tiene fecha en el desarrollo de un plan urbanístico (recurrido ante los tribunales) que además del parque, equipamientos y el complejo Catalunya Media City (anunciado para 2028), prevé un nuevo barrio con 11.000 viviendas.

“Actúa como infraestructura ecológica capaz de gestionar posibles inundaciones, mejorar la calidad ambiental y fomentar la biodiversidad”, ha explicado este sábado el departamento de Presidencia de la Generalitat, que capitanea el futuro complejo Catalunya Media City, de espacios formativos y para empresas del sector audiovisual. “Mediante soluciones basadas en la naturaleza se consigue una gestión integral del ciclo del agua y una protección activa frente a los efectos del cambio climático”: un paseo pensado para actuar como una esponja (y construido sobre el colector), dunas, lagunas y un sistema de drenaje sostenible. La propuesta ganadora se llama Verde y azul, infraestructuras resilientes y el jurado del concurso abierto lo formaron representantes de las administraciones participantes, de entidades y de colegios profesionales.

“Es una propuesta que reimagina el delta del Besòs como motor de equilibrio entre naturaleza, ciudad e infraestructuras”, ha informado el Govern en un comunicado. El parque propuesto ocupa 89.502 metros cuadrados e integra con el paisaje de verde, dunas y espacios de paso infraestructuras de primera magnitud como el colector de Llevant, que gestiona el Área Metropolitana y que el plan urbanístico del sector contempla que pase de estar ubicado en la orilla de la playa a primera línea de mar a una reserva de espacio dentro del parque.

El parque potenciará los espacios de uso más social cerca de las Tres Chimeneas y los dos equipamientos deportivos previstos. Y tendrá espacios “para la creación de hábitats fluviales, marítimos o urbanos” en las zonas más alejadas de los edificios, las que lindan con la playa y el río. La vegetación, mediterránea, se basa en el pinar y quiere ser un nuevo refugio climático de la metrópolis. La concreción de los espacios se realizará durante un proceso participativo en el que se tendrá en cuenta la perspectiva de género y que sea diverso e inclusivo.

