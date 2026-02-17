Ir al contenido
Fútbol
Champions League

Benfica - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Los de Arbeloa se vuelven a ver las caras con el histórico equipo portugués, dirigido por José Mourinho

Mbappé hace el 0-1 ante el Benfica en el duelo de la fase de Liga. MIGUEL A. LOPES (EFE)
El País
El País
El Madrid se vuelve a ver las caras con el Benfica en la Champions League. Después del partido de la fase de la Liga, toca ahora un duelo de la eliminatoria de repesca previa a los octavos de final, fase a la que no pudieron clasificarse de manera directa los madridistas. El Madrid ha recuperado el liderato en la Liga después del tropiezo del Barcelona ante el Girona. Los de Arbeloa, que se enfrentan al equipo de José Mourinho, son favoritos para clasificarse.

Horario y donde ver el Benfica-Madrid

Benfica BEN
Real Madrid RMA
Movistar Liga de Campeones

El duelo de esta ronda de repesca se jugará a partir de las 21.00 horas y se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones.

Resto de partidos

Galatasaray GAL
Juventus JUV
Movistar Liga de Campeones
B. Dortmund BDO
Atalanta ATA
Movistar Liga de Campeones
Mónaco MON
PSG PSG
Movistar Liga de Campeones

Archivado En
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

