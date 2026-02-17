Benfica - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la Champions League

El Madrid se vuelve a ver las caras con el Benfica en la Champions League. Después del partido de la fase de la Liga, toca ahora un duelo de la eliminatoria de repesca previa a los octavos de final, fase a la que no pudieron clasificarse de manera directa los madridistas. El Madrid ha recuperado el liderato en la Liga después del tropiezo del Barcelona ante el Girona. Los de Arbeloa, que se enfrentan al equipo de José Mourinho, son favoritos para clasificarse.

Horario y donde ver el Benfica-Madrid

El duelo de esta ronda de repesca se jugará a partir de las 21.00 horas y se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones.