El Rey, en el homenaje a la Constitución más longeva: “El recorrido ha sido brillante y el futuro no lo será menos si lo escribimos juntos”
El Congreso ha aplaudido al monarca al aludir a “la expresión de los valores constitucionales” en el no a la violencia, terror y barbarie del asesinato de Tomás y Valiente
El rey Felipe VI ha querido lanzar dos mensajes en el acto institucional celebrado en la mañana de este martes en el Congreso de homenaje a la actual Constitución, la de 1978, la más longeva de nuestra historia. El monarca ha subrayado así en su discurso ante el pleno conjunto de las Cortes Generales, en presencia de muchos actores de esta etapa democrática y de la redacción de la Carta Magna, que los valores constitucionales que tanto costaron componer entonces siguen vigentes y también que tienen futuro: “El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos”. Al acto no ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, ni los partidos nacionalistas o separatistas, ni los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
La Constitución de 1978 se ha convertido en la norma fundamental española más longeva de nuestra historia, fue promulgada hace 47 años, y ha superado ya con su longevidad de 17.218 días a la de 1876, el texto impulsado por Antonio Cánovas del Castillo y que sirvió de pilar al periodo de la Restauración. El texto fue validado en un referéndum el 6 de diciembre de 1978, más de 15 millones de españoles votaron sí, participaron casi el 70% y un 87,87% del total de votos emitidos fueron favorables.
La fecha clave en la que se superará ese hito será dentro de un mes pero la celebración se ha organizado este martes por varios problemas de agenda. El Congreso envió casi 400 invitaciones, entre ellas a los parlamentarios vivos de aquellas Cortes constituyentes, pero la lista de los presentes menguó. Sí han acudido, y se les ha ubicado en el centro del hemiciclo, los dos padres de la Carta Magna vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, ambos de 85 años, así como los expresidentes Felipe González y José María Aznar. No han estado ni Zapatero ni Rajoy. Entre los invitados se ha buscado emplazamiento especial a históricos dirigentes como Rodolfo Martín Villa, Manuel Núñez, Juan Barrando, Ramón Tamames o Juan Carlos Rodríguez Ibarra. También ha habido espacio para autoridades actuales, como los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, la del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
El rey Felipe VI ha pronunciado un discurso breve, en el que ha ensalzado la longevidad de la Constitución como una cualidad de “los seres vivos” y, sobre todo, “la legitimidad de origen” de un conjunto de normas refrendadas por “la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas”. El monarca ha considerado así que “esa credencial democrática, mucho mayor que la de cualquiera de sus predecesoras, es la clave de su duración”, porque no fue la de una parte de la sociedad contra otra.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que fue la única que ha hablado al margen del Rey en el acto, hizo un repaso precisamente a las más de media docena de constituciones ensayadas durante los más recientes siglos en España para subrayar que ese consenso de origen es el que le ha permitido a la vigente ley fundamental una excepcional estabilidad inédita.
“No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano. Tengamos visión y perspectiva. El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos”, ha sido la declaración de intenciones con la que ha acabado el Rey su intervención ante el pleno conjunto de las Cortes Generales en este aniversario especial de la Constitución de 1978. Y ha remachado: “La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla”.
El monarca ha abundado en la metáfora de la Constitución como una habitación llena en su interior para destacar que su éxito se debe precisamente a todas esas ideas que contiene dentro: “La libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo, unidad y la descentralización, junto con la cohesión territorial, y que articulan nuestra convivencia democrática”.
El Rey ha querido rememorar en ese momento que la Constitución de 1978 ha sido un modelo a seguir y copiar en otras latitudes y para homenajear ahí “a todos los que se dejaron la vida en el camino hacia la consolidación de nuestro régimen de libertades”. Felipe VI ha apuntado en ese pasaje que este jueves se cumplirán 30 años del atentado con el que ETA asesinó al profesor Francisco Tomás y Valiente y las masivas manifestaciones en las calles con las manos pintadas de blanco y enfatizó: “Todas juntas, esas manos, componían un inmenso no, un no a la violencia, un no al terror, un no a la barbarie. Y ahí estaba, también, la expresión de nuestros valores constitucionales”. Ha sido el momento del mayor aplauso de casi toda la Cámara, que ha interrumpido el discurso del monarca.
Al evento no ha acudido ni el líder de Vox, Santiago Abascal, ni los representantes en el Congreso de las formaciones nacionalistas o independentistas, tanto vascas, catalanas como gallegas. EH Bildu, ERC y BNG, de hecho, han emitido minutos antes de comenzar el acto un comunicado en el que explican los motivos de su ausencia: “Lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, la Constitución española asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible. La negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que la ciudadanía vasca, catalana y gallega pueda pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a las aspiraciones nacionales y sociales de nuestros pueblos”.
Felipe VI ha aludido luego a que, pese al fin de ETA, aún persisten otras amenazas terroristas, que se están combatiendo, como otros países de nuestro entorno, “con la firmeza de nuestra democracia y los mecanismos que proporciona el Estado de derecho”. El Rey ha asumido ahí que ahora se están viviendo tiempos difíciles e inciertos que hacen más visibles “las imperfecciones” del marco constitucional pero ha concluido que esas carencias no lo hacen menos vigente, ha apostado por el “espíritu crítico, la legítima insatisfacción y el afán de seguir progresando”.
