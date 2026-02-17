El Rey, en el homenaje a la Constitución más longeva: “El recorrido ha sido brillante y el futuro no lo será menos si lo escribimos juntos”

Felipe VI y Letizia, durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978, este martes.

El Congreso ha aplaudido al monarca al aludir a “la expresión de los valores constitucionales” en el no a la violencia, terror y barbarie del asesinato de Tomás y Valiente

El rey Felipe VI ha querido lanzar dos mensajes en el acto institucional celebrado en la mañana de este martes en el Congreso de homenaje a la actual Constitución, la de 1978, la más longeva de nuestra historia. El monarca ha subrayado así en su discurso ante el pleno conjunto de las Cortes Generales, en presencia de muchos actores de esta etapa democrática y de la redacción de la Carta Magna, que los valores constitucionales que tanto costaron componer entonces siguen vigentes y también que tienen futuro: “El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos”. Al acto no ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, ni los partidos nacionalistas o separatistas, ni los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

La Constitución de 1978 se ha convertido en la norma fundamental española más longeva de nuestra historia, fue promulgada hace 47 años, y ha superado ya con su longevidad de 17.218 días a la de 1876, el texto impulsado por Antonio Cánovas del Castillo y que sirvió de pilar al periodo de la Restauración. El texto fue validado en un referéndum el 6 de diciembre de 1978, más de 15 millones de españoles votaron sí, participaron casi el 70% y un 87,87% del total de votos emitidos fueron favorables.

La fecha clave en la que se superará ese hito será dentro de un mes pero la celebración se ha organizado este martes por varios problemas de agenda. El Congreso envió casi 400 invitaciones, entre ellas a los parlamentarios vivos de aquellas Cortes constituyentes, pero la lista de los presentes menguó. Sí han acudido, y se les ha ubicado en el centro del hemiciclo, los dos padres de la Carta Magna vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, ambos de 85 años, así como los expresidentes Felipe González y José María Aznar. No han estado ni Zapatero ni Rajoy. Entre los invitados se ha buscado emplazamiento especial a históricos dirigentes como Rodolfo Martín Villa, Manuel Núñez, Juan Barrando, Ramón Tamames o Juan Carlos Rodríguez Ibarra. También ha habido espacio para autoridades actuales, como los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, la del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

El rey Felipe VI ha pronunciado un discurso breve, en el que ha ensalzado la longevidad de la Constitución como una cualidad de “los seres vivos” y, sobre todo, “la legitimidad de origen” de un conjunto de normas refrendadas por “la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas”. El monarca ha considerado así que “esa credencial democrática, mucho mayor que la de cualquiera de sus predecesoras, es la clave de su duración”, porque no fue la de una parte de la sociedad contra otra.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que fue la única que ha hablado al margen del Rey en el acto, hizo un repaso precisamente a las más de media docena de constituciones ensayadas durante los más recientes siglos en España para subrayar que ese consenso de origen es el que le ha permitido a la vigente ley fundamental una excepcional estabilidad inédita.

“No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano. Tengamos visión y perspectiva. El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos”, ha sido la declaración de intenciones con la que ha acabado el Rey su intervención ante el pleno conjunto de las Cortes Generales en este aniversario especial de la Constitución de 1978. Y ha remachado: “La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla”.

El monarca ha abundado en la metáfora de la Constitución como una habitación llena en su interior para destacar que su éxito se debe precisamente a todas esas ideas que contiene dentro: “La libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo, unidad y la descentralización, junto con la cohesión territorial, y que articulan nuestra convivencia democrática”.

Los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (a la izquierda) y Miquel Roca i Junyent, tras el acto institucional celebrado, este martes, en el Congreso de los Diputados. Samuel Sánchez Los reyes Felipe VI y Letizia acompañados por los presidentes del Congreso, Francina Armengol y del Senado, Pedro Rollán inauguran la exposición 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades'. Chema Moya (EFE) La reina Letizia observa una de las fotografías que forman parte de la exposición 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades'. Chema Moya (EFE) La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda a uno de los padres de la Constitución Miquel Roca i Junyent. Eduardo Parra (Europa Press) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (a la derecha), durante el acto institucional. Eduardo Parra (Europa Press) Los Reyes abandonan el hemiciclo acompañados de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Samuel Sánchez El Rey, antes de su discurso, este martes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Samuel Sánchez Diputados y senadores siguen el acto institucional celebrado en el hemiciclo. Samuel Sánchez Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, presiden el acto institucional en la Cámara baja. Fernando Villar (EFE) En primer término, abajo, el expresidente del Consejo de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el expresidente del Gobierno Felipe González, y el abogado y padre de la Constitución Miquel Roca. Los ministros, desde la izquierda y al fondo, Jordi Hereu, de Industria y Turismo; Luis Planas, de Agricultura, Pesca y Alimentación; Ángel Víctor Torres, de Política Territorial y Memoria Democrática, e Isabel Rodríguez, de Vivienda y Agenda Urbana. Samuel Sánchez La presidenta del Congreso, Francina Armengol, pronuncia un discurso en presencia de los reyes Felipe VI y Letizia. Samuel Sánchez Vista general del hemiciclo durante el acto institucional celebrado, este martes, en el Congreso de los Diputados para conmemorar la Constitución de 1978, la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876. Chema Moya (EFE) Los Reyes son recibidos con aplausos a su llegada al acto institucional que conmemora la Constitución de 1978, este martes, en el Congreso de los Diputados. Samuel Sánchez Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, son recibidos con aplausos a su llegada a la Cámara baja. Samuel Sánchez La exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el exdirigente del PP Juan José Lucas. Samuel Sánchez El expresidente del Gobierno Felipe González (a la derecha) y el expresidente del Consejo de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (a la izquierda), a su llegada a la Cámara baja. Samuel Sánchez El economista Ramón Tamames (a la derecha), a su llegada al Congreso de los Diputados. Fernando Villar (EFE) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (a la izquierda), junto con diputados de la formación, muestran sus camisetas con el lema "Y cumplirla, ¿Para cuándo?". Samuel Sánchez Desde la izquierda, el expresidente del Gobierno José María Aznar, la dirigente socialista Carmen Calvo y la fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, siguen desde la tribuna de invitados el acto institucional. FERNANDO VILLAR (EFE) El expresidente del Gobierno Felipe González (a la izquierda) y el expresidente del Consejo de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a su llegada a la cámara Baja. Samuel Sánchez Desde la izquierda, el presidente de la Junta de Castilla la Mancha Emiliano García Page; el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido, y la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Isabel Perelló. Chema Moya (EFE) Desde la izquierda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Samuel Sánchez El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la diputada Ester Muñoz y la portavoz del partido en el Senado, Alicia García. Samuel Sánchez El expresidente del Gobierno Felipe González (a la derecha) y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Chema Moya (EFE) Desde la izquierda, la presidenta del Tribunal Supremo y el CGPJ, Isabel Perelló; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los reyes de España Felipe VI y Letizia; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el expresidente del Gobierno Felipe González. Chema Moya (EFE) El rey Felipe VI saluda al expresidente del Gobierno Felipe González (a la derecha) a su llegada al acto institucional. Chema Moya (EFE) El rey Felipe VI, la reina Letizia y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (a la derecha), a su llegada al Congreso. FERNANDO VILLAR (EFE) El expresidente del Gobierno José María Aznar (a la izquierda) saluda a su llegada al Congreso de los Diputados. Fernando Villar (EFE) Los expresidente del Congreso Ana Pastor y Federico Trillo, en primer término. Al fondo, Enrique Ossorio, presidente de la Comunidad de Madrid, y Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Samuel Sánchez La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (a la izquierda); y la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (en el centro), a su llegada al Congreso de los Diputados. Fernando Villar (EFE) El jefe del Estado Mayor de Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón (en el centro), durante el acto institucional en el Congreso de los Diputados. Samuel Sánchez

El Rey ha querido rememorar en ese momento que la Constitución de 1978 ha sido un modelo a seguir y copiar en otras latitudes y para homenajear ahí “a todos los que se dejaron la vida en el camino hacia la consolidación de nuestro régimen de libertades”. Felipe VI ha apuntado en ese pasaje que este jueves se cumplirán 30 años del atentado con el que ETA asesinó al profesor Francisco Tomás y Valiente y las masivas manifestaciones en las calles con las manos pintadas de blanco y enfatizó: “Todas juntas, esas manos, componían un inmenso no, un no a la violencia, un no al terror, un no a la barbarie. Y ahí estaba, también, la expresión de nuestros valores constitucionales”. Ha sido el momento del mayor aplauso de casi toda la Cámara, que ha interrumpido el discurso del monarca.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, son recibidos con aplausos a su llegada a la Cámara baja. Samuel Sánchez

Al evento no ha acudido ni el líder de Vox, Santiago Abascal, ni los representantes en el Congreso de las formaciones nacionalistas o independentistas, tanto vascas, catalanas como gallegas. EH Bildu, ERC y BNG, de hecho, han emitido minutos antes de comenzar el acto un comunicado en el que explican los motivos de su ausencia: “Lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, la Constitución española asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible. La negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que la ciudadanía vasca, catalana y gallega pueda pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a las aspiraciones nacionales y sociales de nuestros pueblos”.

Felipe VI ha aludido luego a que, pese al fin de ETA, aún persisten otras amenazas terroristas, que se están combatiendo, como otros países de nuestro entorno, “con la firmeza de nuestra democracia y los mecanismos que proporciona el Estado de derecho”. El Rey ha asumido ahí que ahora se están viviendo tiempos difíciles e inciertos que hacen más visibles “las imperfecciones” del marco constitucional pero ha concluido que esas carencias no lo hacen menos vigente, ha apostado por el “espíritu crítico, la legítima insatisfacción y el afán de seguir progresando”.