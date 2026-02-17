Marc Giró triunfa en los Iris con ‘Late Xou’ tras despedirse de TVE y lanza un mensaje a Vox: “Aquí vamos a estar”

En el apartado de series ‘Querer’ ha obtenido cuatro galardones

Mientras espera su nuevo destino, Marc Giró se despide de TVE a lo grande. No solo por sus audiencias, sino también por el abrazo de la industria. El presentador catalán ganó este lunes el Premio Iris 2025 a mejor presentador de entretenimiento por Late Xou (TVE), el programa de humor y entrevistas que también ha obtenido el máximo galardón en su categoría y en mejor dirección (aunque el de guion fue a El hormiguero). La Academia de Televisión entronó, además, en la gala a la ya multipremiada serie Querer (Movistar Plus +).

Giró ha recogido cuatro de los galardones en el escenario del Teatro Real, dado que también ha recibido el de la prensa especializada. El presentador aprovechó su salida a escena para hablar de su cambio de cadena, ahora que pasa a La Sexta con un contrato con Atresmedia, y aludió a la situación con humor al señalar que se encuentra “en el purgatorio” y “en el limbo televisivo”, mientras dedicaba los premios a la cadena pública. El conductor reconoció que los echaría de menos, aunque añadió, entre risas, que le podían ver en La Sexta... Dio las gracias, además, los directivos de TVE, por haberles dejado hacer ese programa y a su marido, Santi Vilas (que es director), de quien —ha dicho— ha “aguantado más que Los Javis”.

Pero Giró, antes de despedirse, quiso sacar también su lado político para hablar de quienes dicen que, si gobiernan, entrarán en RTVE con “motosierra o lanzallamas”, en referencia a unas declaraciones del diputado de Vox Manuel Mariscal en el Congreso de los Diputados, que le aludieron a él directamente: “Que no me entere que vas a TVE con todos esos aparatos. Que no me entere. Aquí vamos a estar”.

TVE, con su matinal de La hora de La 1, también ha recibido premio como el mejor de actualidad. La mejor presentadora en ese formato ha sido la periodista Adela González, por Mañaneros 360. El mejor informativo se lo llevó la cobertura del apagón.

Vicente Vallés ha sido premiado como mejor presentador de informativos por conducir el espacio nocturno de Antena 3 y Marc Campdelacreu, como mejor reportero. El corresponsal en Jerusalén del Telediario ha querido compartir el Iris con el corresponsal de RNE en la zona, y la periodista Maria Traspaderne, de la Agencia Efe.

Alauda Ruiz de Azua con el premio Iris a Mejor serie. Mariscal (EFE)

Pero la primera parte de la gala ha tenido a Querer, con cuatro premios en media hora, como protagonista y con una emocionada Alauda Ruiz de Azúa, más de un año después de la emisión de la serie en Movistar Plus+ y con la directora en plena campaña del Goya por Los domingos.

La serie se ha impuesto en las principales categorías de ficción (seis de las siete nominaciones), en la que también ha sobresalido Carmen Machi, mejor actriz por Celeste, antes de empezar a rodar la segunda temporada. Además, ha recogido el máximo galardón de la academia a la Trayectoria Jesús Hermida.

PALMARÉS PREMIO IRIS 2025:

- Mejor programa de entretenimiento: Late Xou.

- Mejor presentador de programas de entretenimiento: Marc Giró

- Mejor Dirección de Programas: Santi Vilas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez, por Late Xou.

- Producción de entretenimiento: Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio por Pekin Express (HBO Max)

- Guion de entretenimiento: Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán y Jorge Marrón, entre otros, por El hormiguero (Antena 3).

- Mejor ficción: Querer.

- Mejor dirección de Ficción ‘Antonio Mercero’: Querer.

- Mejor Contenido Original de Plataforma: Querer.

- Mejor actriz: Carmen Machi, por Celeste.

- Mejor actor: Pedro Casablanc por Querer.

- Guion: Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer.

- Producción: Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua por Querer.

- Mejor informativo: Apagón Informativo de RTVE.

- Presentador/a: Vicente Vallés.

- Reportero/a: Marc Campdelacreu.

- Programa de actualidad o magazine: La Hora de La 1 (RTVE).

- Presentador/a de programas de actualidad: Adela González (RTVE).

- Programa divulgativo: Lo de Évole (La Sexta).

- Programa infantil: La casa de los retos (Boing)

- Programa documental: El loco. Los silencios de Quintero (RTVE).

- Programas Autonómicos: mejor presentador, Modesto Barragán (Andalucía Directo, Canal Sur), y programas El campo es nuestro (Aragón TV) y En compañía (Castilla-La Mancha Media), con Ramón García a la cabeza, que este lunes, como ha dicho, ha cumplido 42 años de profesión.