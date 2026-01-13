‘Los domingos’, con 13 nominaciones, y ‘Sirât’, con 11, lideran las candidaturas a los Premios Goya 2026

La 40º edición de los galardones de la Academia del Cine español se celebrará el 28 de febrero en Barcelona

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; Sirât, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9, acaparan las nominaciones de los 40ª premios Goya. Detrás han quedado La cena, de Manuel Gómez Pereira, con 8; y empatadas con 7 El cautivo, de Alejandro Amenábar, Los Tigres, de Alberto Rodríguez y Sorda, de Eva Libertad.

A mejor película compiten Sirât, Los domingos, Maspalomas, La cena y Sorda, dejando fuera de manera sorprendente a Romería. Su responsable, Carla Simón, sí ha entrado en el quinteto a mejor dirección junto a Arregi y Goenaga, Laxe, Ruiz de Azúa y Albert Serra, por el documental Tardes de soledad. Por primera vez entra en esta categoría un director de un documental. En mejor dirección novel han sido seleccionados Jaume Claret Muxart, por Estrany riu; Gemma Blasco, por La furia; Gerard Oms, por Muy lejos; Ion de Sosa, por Balearic, y Eva Libertad, por Sorda.

Una momento de 'Sirât'.

Desde Los Ángeles, Oliver Laxe, por videollamada, y que había asistido hace dos días a los Globos de Oro, se ha confesado feliz y ha asegurado que después de acompañar tanto a Sirât por sus estrenos locales ha entendido que cada cultura ve la muerte de manera distinta y, por tanto, “la ven de manera distinta”.

Otra cineasta que ha entrado a distancia ha sido Eva Libertad, de Sorda, con siete nominaciones. Especialmente se ha mostrado feliz con la presencia de su hermana, Miriam Garlo, la protagonista, en actriz revelación: es la primera intérprete sorda que compite en los premios del cine español.

En el quinteto mejor actor protagonista están Manolo Solo, por Una quinta portuguesa; Alberto San Juan, por La cena; Miguel Garcés, por Los domingos; Mario Casas, por Muy lejos, y Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas. Estos dos últimos son los favoritos, curiosamente por dos personajes homosexuales que tienen que lidiar con su opción sexual. Soroiz, de 75 años, que se había retirado, volvió a la interpretación solo por Maspalomas.

En mejor actriz Susana Abaitua se convierte en la gran representante de Un fantasma en la batalla, el filme sobre una infiltrada en ETA de Agustín Díaz Yanes, que ha obtenido cuatro nominaciones. Junto a ella Nora Navas por Mi amiga Eva; Antonia Zegers, por Los Tortuga; Patricia López Arnaiz, por Los domingos, y Ángeles Cervantes, por La furia.

Jose Ramon Soroiz, en 'Maspalomas'

El hermano de Ángeles, Álvaro Cervantes, es candidato a mejor actor de reparto por su trabajo en Sorda. Junto a él, Juan Minujín, por Los domingos; otro gran veterano como Kandido Uganda, por Maspalomas; Tamar Novas, por Rondallas, y Miguel Rellán, por El cautivo. Rellán será el rostro más conocido de la película que ilustra los años de prisión de Miguel de Cervantes en Argel. Julio Peña, que da vida al, en ese momento, futuro escritor, compite en actor revelación junto a Hugo Welzel, por Enemigos; Jan Monter Palau, por Estrany riu; Mitch, por Romería y Toni Fernández, por Ciudad sin sueño, la película sobre la Cañada Real, de Guillermo Galoe, que ha logrado cinco nominaciones.

En actriz de reparto, el quinteto lo componen Elvira Mínguez, por La cena; Nagore Aramburu, por Los domingos; Elena Irureta, por Sorda; Myriam Gallego, por Romería, y María de Medeiros, por Una quinta portuguesa. Y en actriz revelación, una de las categorías más abiertas, están Llúcia Garcia, por Romería; Miriam Garlo, por Sorda; Blanca Soroa, por Los domingos; Nora Hernández, por La cena, y Elvira Lara, por Los Tortuga.

La actriz Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls han leído este martes, a las 16.40 horas, los nominados y nominadas a las 28 categorías de la 40ª edición de los Premios Goya desde la sede de la Academia de Cine. La ceremonia se celebrará el 28 de febrero en el Auditori Fòrum del CCIB de Barcelona, ciudad que alberga la gala por segunda vez. Los presentadores de la entrega serán Rigoberta Bandini y Luis Tosar. El Goya de Honor lo recibirá Gonzalo Suárez.

A la 40ª edición de los premios Goya optan un total de 218 películas españolas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Además, 67 son óperas primas, y en cuanto a sus guiones, 129 son originales y 42 adaptados.

También concurren este año 18 filmes europeos y 15 largometrajes iberoamericanos, categorías en las que las películas han sido escogidas por sus respectivos países. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados a la 40ª edición asciende a 48 títulos: 15 cortometrajes de ficción, 18 documentales y 15 de animación.

En la pasada edición, por primera vez en la historia hubo empate en el galardón a mejor película, por lo que tanto La infiltrada, de Arantxa Echevarría, como El 47, de Marcel Borrás, se llevaron el trofeo más importante de la noche.