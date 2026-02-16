Salvador Illa, en su regreso al Palau: “Sé lo que Cataluña necesita y lo que hay que hacer”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reanudado este lunes su actividad política pública con un mensaje, en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, para agradecer al equipo médico del hospital de la Vall d’Hebron por el trato durante la osteomielitis que ha sufrido. Illa, que ha estado casi un mes de baja, ha afirmado que ha sido muy consciente de los problemas que ha sufrido Cataluña con Rodalies y los temporales. “Sé lo que Cataluña necesita. Lo que reclaman los catalanes. Lo que hay que hacer”, ha afirmado.

Visiblemente más delgado -continúa con el tratamiento antibiótico- Illa ha reconocido ser consciente de los días difíciles que ha vivido Cataluña. “En Rodalies, en el conjunto de la red viaria y en el conjunto de los servicios públicos, nos hemos fijado un rumbo de exigencia y de ambición que ejecutaremos de manera exhaustiva, metódica y rigurosa”. Y ha añadido: “Será una decisión acuerdo a acuerdo, obra a obra y y mejora (...) hasta la excelencia”.

Illa también ha puesto en valor la sanidad pública, hoy hay huelga de médicos, y ha agradecido la humanidad que ha visto en ella. “No podemos caer en la trampa de deshumanizarnos ni en el debate político ni en la relación entre territorios. La responsabilidad de los políticos es esa”, ha dicho afirmando que Cataluña está capacitada para resolver la situación de Rodalies. “Vienen momentos difíciles (---). No es tiempo de fatalismos. Un país se construye con exigencia y valores. Cataluña tiene que cumplir con su deber y su trabajo, trabajo que estoy muy contento y más determinado que nunca a poder continuar haciendo desde hoy mismo”.

Salvador Illa, este lunes, durante la rueda de prensa.

Illa ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de Vall d’Hebron el pasado 17 de enero tras sufrir un fuerte dolor y pérdida de sensibilidad y fuerza en las piernas cuando salió a correr. Lo que le ha ocurrido a Illa no es un problema de salud menor. Su infección, una osteomielitis púbica causada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae, es un cuadro muy poco frecuente: apenas supone el 1% de todas las infecciones osteoarticulares diagnosticadas. Afecta a los huesos, las articulaciones y los músculos de esa zona de la pelvis y, si no se detecta a tiempo, puede convertirse en una situación potencialmente grave porque puede derivar en una sepsis, que es una respuesta descontrolada del sistema inmune ante una infección.

Illa llega en un momento delicado de su mandato con la grave crisis de Rodalies y los presupuestos en el aire. Se torció en enero: Oriol Junqueras aplazó la negociación sobre las cuentas, llegó después la enfermedad de Illa; se sucedieron las lluvias torrenciales, el accidente mortal de Rodalies; las huelgas de maquinistas y en educación (ahora llegan las de los médicos). Y la súbita enfermedad de la consejera de Educación, Esther Niubó. Y la semana pasada, el Parlament volvió a pedir por segunda vez la destitución de la consejera de Territorio, responsable de Rodalies, Sílvia Paneque.