La consejera Esther Niubó anuncia una baja temporal por “una intervención quirúrgica”

La titular del Departamento de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, dejará el cargo durante un lapso temporal. Así lo ha anunciado en un comunicado en la red social X, en la que ha explicado en unas breves palabras que se someterá a “una intervención quirúrgica”, por lo que reducirá su actividad “unas semanas” para recuperarse plenamente y retomar sus tareas “lo más pronto posible y en las mejores condiciones”.

La consejera de Educación ha señalado que durante su ausencia, la consejería “estará en manos de unos excelentes profesionales, comprometidos y, como siempre, al servicio de la educación del país”. A través de un comunicado, el Govern ha explicado que, mientras dure su recuperación, serán los tres secretarios de la conselleria (la secretaria general, Teresa Sambola; el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca) quienes asumirán las decisiones ejecutivas del Departamento.

Pese a que las funciones ejecutivas recaerán sobre el escalafón inferior al de la consellera en el departamento, su compañero en el Consell Executiu y titular del Departamento de Presidencia, Albert Dalmau, asumirá su despacho. Los actos públicos serán asumidos “por el conjunto de miembros del Govern”. Dalmau ya asume en estos momentos el despacho del presidente, Salvador Illa, cuya baja está previsto que se prolongue todavía durante ocho semanas.

En su mensaje, la consellera ha dicho sentirse animada y que tiene la “máxima confianza” en el equipo médico que la está tratando.

La baja de Niubó coincide con la salida, hace dos días, del hospital del president de la Generalitat, Salvador Illa, que tuvo que ser ingresado por una infección en el pubis —osteomielitis púbica— poco frecuente y que deberá recuperarse en su domicilio. Precisamente, el president ha respondido al anuncio de Niubó con un mensaje en X en el que le ha ofrecido todo su apoyo: “Te deseo una rápida recuperación. Mucha fuerza y muchos ánimos. Te esperamos pronto”. Dalmau también le ha enviado un mensaje de ánimo: “Continuaremos trabajando juntos para ofrecer una educación de calidad. ¡Te esperamos pronto!“.