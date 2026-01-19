Qué es la osteomielitis púbica causada por ‘Streptococcus dysgalactiae’, la enfermedad infecciosa rara que padece el ‘president’ Illa

El 'president' Salvador Illa, durante la visita al BesArt, el 16 de enero de 2026, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Se trata de una dolencia muy poco frecuente, que apenas representa el 1% de todas las infecciones osteoarticulares

Ya hay diagnóstico para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que lleva desde el pasado sábado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron tras presentar un cuadro de dolor intenso y déficit motor en las piernas: el president sufre una osteomielitis púbica causada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae. Se trata de una enfermedad infecciosa muy poco frecuente, pero de buen pronóstico.

Aquí las claves de esta infrecuente dolencia que mantendrá ingresado los próximos días y con tratamiento antibiótico intravenoso al presidente de la Generalitat.

¿Qué le ocurre exactamente a Illa?

El president sufre una osteomielitis púbica, una infección que le afecta a los huesos, las articulaciones y los músculos del pubis. En concreto, la infección afecta a la sínfisis púbica, que es la articulación que une los dos huesos del pubis, y también al músculo obturador externo izquierdo, que se encuentra en esa zona.

La osteomielitis es una infección muy poco frecuente: apenas representa el 1% de todas las infecciones osteoarticulares.

¿Qué ha causado la infección?

El responsable de este cuadro infeccioso es el Streptococcus dysgalactiae. Se trata de una bacteria común que forma parte de la flora digestiva, de la piel y del tracto faríngeo, ha explicado Dolors Rodríguez, jefa clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron. A veces, este microorganismo puede pasar a la sangre sin generar ningún daño en el organismo, pero si por el camino encuentra alguna inflamación local —la sínfisis púbica es una articulación con muchas cargas y puede haber lesiones que inflamen la zona—, se puede insertar ahí y generar una infección. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de Illa.

¿Cuál es el tratamiento?

Antibiótico intravenoso durante dos semanas. Se trata de una bacteria muy sensible a todo el arsenal de antimicrobianos disponible, así que es muy poco probable que genere resistencias y no responda al tratamiento, ha explicado Albert Salazar, director gerente del Vall d’Hebron.

¿Cómo se encuentra Illa?

Después de presentar un pico de fiebre el domingo por la noche —un síntoma que encauzó todavía más la hipótesis diagnóstica hacia un cuadro inflamatorio de origen infeccioso—, el presidente de la Generalitat se encuentra estable y, según sus médicos, “ha hecho una evolución clínica muy favorable desde el punto de vista de los síntomas principales que tenía: dolor intenso y reducción de la movilidad de las extremidades inferiores”.

¿Cuál es el pronóstico para el ‘president’?

La previsión de los médicos es que Illa salga mañana de la UCI y siga la convalecencia en planta, pero le esperan todavía dos semanas de tratamiento antibiótico intravenoso, la pauta terapéutica necesaria para hacer desaparecer la bacteria y controlar la infección. Ahora bien, los médicos han dejado la puerta abierta a que, según su evolución clínica, pueda terminar el tratamiento fuera del centro sanitario con ayuda de los equipos de hospitalización domiciliaria.

Sobre su evolución funcional, Rodríguez ha insistido en que ahora mismo requiere “reposo”. El presidente de la Generalitat también recibirá sesiones de fisioterapia para recuperarse de los problemas motores, aunque menos intensa de lo que se preveía en las primeras horas de ingreso.