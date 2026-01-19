Salvador Illa permanecerá al menos un día más en la UCI a la espera del diagnóstico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, internado desde el sábado en la UCI del Hospital de Vall d’Hebron, estará al menos un día más bajo observación intensiva y, de momento, todo apunta a que la pérdida de fuerza en las piernas que sufre deriva de un proceso inflamatorio, ubicado en la zona lumbar. Así lo ha asegurado este lunes el director gerente del centro barcelonés, Albert Salazar.

“Lo más prudente es que lo tengamos unas horas más [en la UCI]”, ha asegurado Salazar en una entrevista a El Matí, de Catalunya Ràdio. El domingo, en una rueda de prensa, se explicó que este lunes pasaría a planta. El médico, sin embargo, aseguró que ese cambio en los planes no responde a un agravamiento de la situación de Illa. “Nos aseguraremos que siga clínicamente estable y sea más fácil acabarle de hacer las pruebas que tenemos que hacerle hoy [estando] en la zona de vigilancia”, ha explicado.

Illa, ha explicado el director de Vall d’Hebron, ha pasado una buena noche, aunque sí ha presentado fiebre. Eso, ha añadido, puede ser un indicador de que el cuadro que presenta el presidente tiene una raíz infecciosa y, a la espera de nuevas pruebas, la causa más posible de la deficiencia motora y de sensibilidad en las piernas sería un proceso inflamatorio “en la zona lumbar”.

Los médicos del centro habían anunciado que Illa, de 59 años, estaría al menos dos semanas hospitalizado después de que ingresara el sábado a la UCI. Salazar ha recordado que ya se le han hecho varias pruebas diagnósticas como resonancias magnéticas y que eso ha permitido descartar accidentes cardiovasculares, por ejemplo. Se queda pues a la espera de los resultados de los cultivos para determinar el origen de la infección. El hospital enviará a primera hora de la tarde de este lunes un comunicado explicando la evolución de Illa.

Mañana martes el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, presidirá el Consell Executiu y el resto de responsables del Gobierno autonómico se repartirán los actos de la agenda de Illa.