Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
POLÍTICOS

Salvador Illa permanecerá al menos un día más en la UCI a la espera del diagnóstico

El director gerente de Vall d’Hebron cree que todo apunta a que el presidente catalán sufre un proceso inflamatorio

Camilo S. Baquero
Camilo S. Baquero
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, internado desde el sábado en la UCI del Hospital de Vall d’Hebron, estará al menos un día más bajo observación intensiva y, de momento, todo apunta a que la pérdida de fuerza en las piernas que sufre deriva de un proceso inflamatorio, ubicado en la zona lumbar. Así lo ha asegurado este lunes el director gerente del centro barcelonés, Albert Salazar.

“Lo más prudente es que lo tengamos unas horas más [en la UCI]”, ha asegurado Salazar en una entrevista a El Matí, de Catalunya Ràdio. El domingo, en una rueda de prensa, se explicó que este lunes pasaría a planta. El médico, sin embargo, aseguró que ese cambio en los planes no responde a un agravamiento de la situación de Illa. “Nos aseguraremos que siga clínicamente estable y sea más fácil acabarle de hacer las pruebas que tenemos que hacerle hoy [estando] en la zona de vigilancia”, ha explicado.

Illa, ha explicado el director de Vall d’Hebron, ha pasado una buena noche, aunque sí ha presentado fiebre. Eso, ha añadido, puede ser un indicador de que el cuadro que presenta el presidente tiene una raíz infecciosa y, a la espera de nuevas pruebas, la causa más posible de la deficiencia motora y de sensibilidad en las piernas sería un proceso inflamatorio “en la zona lumbar”.

Los médicos del centro habían anunciado que Illa, de 59 años, estaría al menos dos semanas hospitalizado después de que ingresara el sábado a la UCI. Salazar ha recordado que ya se le han hecho varias pruebas diagnósticas como resonancias magnéticas y que eso ha permitido descartar accidentes cardiovasculares, por ejemplo. Se queda pues a la espera de los resultados de los cultivos para determinar el origen de la infección. El hospital enviará a primera hora de la tarde de este lunes un comunicado explicando la evolución de Illa.

Mañana martes el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, presidirá el Consell Executiu y el resto de responsables del Gobierno autonómico se repartirán los actos de la agenda de Illa.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Camilo S. Baquero
Camilo S. Baquero
Camilo S. Baquero - twitter
Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Qué se sabe (y qué no) del estado de salud del ‘president’ Illa: “No ha tenido un ictus”

Jessica Mouzo / Àngels Piñol | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 31,99€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_