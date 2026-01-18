Salvador Illa estará hospitalizado al menos dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas que aún no tiene diagnóstico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanecerá al menos dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron por una súbita pérdida de fuerza muscular en las piernas, cuya causa es aún desconocida. El equipo médico que le atiende en el Hospital de Vall d’Hebron ha explicado que, en los próximos días, Illa será sometido a nuevas pruebas diagnósticas para tratar de dar con el origen del problema que, el sábado, le llevó ingresar en el centro hospitalario con deficiencia motora y de sensibilidad en las piernas. Los médicos han asegurado, en una rueda de prensa este domingo por la tarde, que las pruebas practicadas hasta ahora han permitido descartar, al menos, las “causas potencialmente graves que hubieran requerido atención inmediata”, ha dicho el director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar.

Albert Dalmau, consejero de la Presidencia, asumirá las funciones de Illa estos 15 días. La enfermedad del president, que de momento sigue ingresado en la UCI, ha conmocionado al Govern. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha colgado un mensaje en la red dándole ánimos. “Sé de tu tesón y fortaleza. Estoy seguro de que esto es solo una pequeña pausa y pronto estarás de vuelta”, ha afirmado. Illa está en la UCI y si su evolución es favorable, este lunes podrá ser trasladado a una planta. “Está animado y querría volver a trabajar, pero no es posible. Es un paciente más”, han afirmado los doctores que le atienden, que han matizado que cada día emitirán un parte médico para informar de la evolución del estado del presidente.

Illa empezó a notar dolor en las piernas la noche del viernes y de madrugada intentó ir a correr como cada día, pero no pudo seguir. Con todo, acudió a las 10.30 horas a una visita oficial al Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), a 200 kilómetros de su domicilio, en La Roca del Vallès. Pero el dolor fue más y “empezó a presentar déficit motor de manera progresiva”, ha detallado Judith Sánchez-Raya, jefa de medicina física y rehabilitación. El presidente fue trasladado en ambulancia del SEM al hospital, donde, debido a esos síntomas (la pérdida de fuerza muscular) se le sometió a un tac y dos resonancias en espacio de 12 horas. Presidencia informó entonces de que Illa, que había previsto correr este domingo la media maratón de Granollers, cancelaba su agenda oficial.

Las pruebas pretendían detectar “causas emergentes y potencialmente graves”, como un ictus, las vasculares y tumorales, que fueron efectivamente descartadas. “Las resonancias magnéticas están dentro de la normalidad”, ha asegurado Escobar. La jefa de neurología de Vall d’Hebron, Patricia Pozo, ha señalado que deben aún acabar de afinar el origen de este cuadro médico, aunque ha apuntado a una posible “causa inflamatoria” cuyo origen aún no se ha aclarado.

Descartadas esas dolencias más graves, la doctora Sánchez-Raya ha vaticinado que, este lunes, Illa deje la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y pase a planta, aunque ha asegurado que aún le queda tiempo de hospitalización, lo que le obligará a abandonar temporalmente su agenda oficial: “Lo lógico e ideal es que ese quede ingresado dos semanas para hacer una rehabilitación intensiva”. El presidente será trasladado a la unidad de lesionados medulares, donde podrá seguir un programa de rehabilitación.

El president sigue, sin embargo, sin diagnóstico, y en los próximos días continuará bajo “estudio” para determinar “cuál es la causa de la pérdida de fuerza”, ha agregado el director clínico. Los análisis confirman que podría caminar, pero el cuadro de dolor se lo impide. Tras su estancia estos dos días en vigilancia intensiva, el equipo médico ha observado una ligera mejoría en su estado de salud. “Está estable y han mejorado ciertos parámetros sensitivos. Ha empezado a beber agua y se encuentra bien. Hay que ver la evolución en las próximas horas”, ha añadido Sánchez-Raya.

El relevo, para Albert Dalmau

La ley del president de la Generalitat prevé explícitamente como hay que resolver una vacante en el máximo cargo del Govern y confiere sus funciones al vicepresidente o al conseller en cap, si los hubiera. Como no es el caso, será el responsable de la consejería de Presidencia, Albert Dalmau, quién asuma las funciones que no puede afrontar Illa como la de presidir este martes el Consell Executiu o someterse la próxima semana a la sesión de control del Govern en el Parlament.

Acompañado de la consejera de Salud, Olga Pané y de su jefe de gabinete, Eduard Rivas, Dalmau ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad: “Mandamos un mensaje de tranquilidad y confianza. [Illa] está consciente y estable, debe concentrase en la rehabilitación para volver lo antes posible al trabajo. Los trabajos de despacho los asumo y su agenda la mantenemos con normalidad en los próximos días. Habrá Consell Executiu el martes. La actividad ordinaria se garantiza”, ha afirmado.

La Ley 13/2008 es la que regula todo lo que tiene que ver con el cargo de president, y también con una posible baja o ausencia. En concreto, es el artículo 6 el que estipula que “en caso de ausencia, enfermedad o incapacidad del president de la Generalitat, ejerce la suplencia el consejero primero o el vicepresidente, caso que hayan sido nombrados”. El mismo precepto recoge que, en detrimento de esas dos opciones, asume poderes el consejero que el president determine o “aquel que ocupa el primer lugar en el orden de prelación protocolaria”.

Los médicos son prudentes a la hora de dar plazos porque refieren que es necesario un tiempo prudencial para que el paciente pueda realizar “ejercicios y terapia en sesiones de mañana y tarde” con las que “controlar el dolor y recuperar la funcionalidad”. Los quince días que han anunciado forman parte, según los facultativos del Hospital de la Vall d’Hebron, del “protocolo habitual” para tratar este tipo de patologías.