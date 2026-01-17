Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
SALVADOR ILLA

Salvador Illa, atendido en un hospital tras lesionarse durante una sesión de ‘running’

El presidente de la Generalitat se ha sometido a pruebas médicas por una “afectación muscular” y ha suspendido su agenda

Jesús García Bueno
Jesús García Bueno
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha lesionado esta mañana al salir a correr, como hace habitualmente, y está siendo sometido a pruebas médicas en un hospital. Illa se ha hecho daño en una pierna durante su ejercicio matutino. Pese a que estaba ya cojeando, ha acudido a la visita a puerta cerrada que tenía prevista, a las 10.30 horas, en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona). Al acabar la visita, sin embargo, el dolor ha ido a más e Illa ha decidido acudir a un centro médico para ser atendido.

Fuentes de Presidencia señalan que Illa está “en buen estado” y que se le están “haciendo pruebas en un centro hospitalario para valorar una posible afectación muscular”. Las mismas fuentes señalan que el president no permanece ingresado. La lesión deportiva ha obligado a suspender el resto de la agenda que tenía prevista para este sábado, y que incluía, entre otras cosas, la inauguración de un polideportivo.

La afición de Illa por el running es ampliamente conocida. Todas las mañanas, a primera hora y siempre que su agenda se lo permite, sale a correr. Lo ha hecho incluso en viajes oficiales. Como en Japón, donde el pasado mayo recorrió varios kilómetros alrededor del Palacio Imperial de Tokio.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Jesús García Bueno
Jesús García Bueno
Jesús García Bueno - twitter
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los 100 primeros días del presidente Illa: Borrón y cuenta nueva

Àngels Piñol | Barcelona

Salvador Illa gana la maratón

Xavier Vidal-Folch

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,87€ (27% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_