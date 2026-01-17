Salvador Illa, atendido en un hospital tras lesionarse durante una sesión de ‘running’

El presidente de la Generalitat se ha sometido a pruebas médicas por una “afectación muscular” y ha suspendido su agenda

Salvador Illa, durante un entrenamiento en La Roca del Vallès (Barcelona) en noviembre de 2024. Gianluca Battista

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha lesionado esta mañana al salir a correr, como hace habitualmente, y está siendo sometido a pruebas médicas en un hospital. Illa se ha hecho daño en una pierna durante su ejercicio matutino. Pese a que estaba ya cojeando, ha acudido a la visita a puerta cerrada que tenía prevista, a las 10.30 horas, en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona). Al acabar la visita, sin embargo, el dolor ha ido a más e Illa ha decidido acudir a un centro médico para ser atendido.

Fuentes de Presidencia señalan que Illa está “en buen estado” y que se le están “haciendo pruebas en un centro hospitalario para valorar una posible afectación muscular”. Las mismas fuentes señalan que el president no permanece ingresado. La lesión deportiva ha obligado a suspender el resto de la agenda que tenía prevista para este sábado, y que incluía, entre otras cosas, la inauguración de un polideportivo.

La afición de Illa por el running es ampliamente conocida. Todas las mañanas, a primera hora y siempre que su agenda se lo permite, sale a correr. Lo ha hecho incluso en viajes oficiales. Como en Japón, donde el pasado mayo recorrió varios kilómetros alrededor del Palacio Imperial de Tokio.