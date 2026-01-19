Qué se sabe (y qué no) del estado de salud del ‘president’ Illa: “No ha tenido un ictus”

El presidente de la Generalitat está ingresado desde el sábado en la UCI del Hospital Vall d’Hebron por una pérdida de fuerza en las piernas que aún no tiene diagnóstico

El pasado sábado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llegó en ambulancia a las urgencias del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona aquejado de un fuerte dolor y pérdida de fuerza en las piernas. En las horas posteriores, el equipo médico que lo atendió pudo descartar los cuadros más graves, que suponen un riesgo vital inminente, como el ictus, pero casi 48 horas después del ingreso, todavía no han dado con las causas de su cuadro clínico. Illa está en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y seguirá ingresado en los próximos días. Esto es lo que se sabe —y lo que no se sabe— del estado de salud del president catalán.

¿Cuándo empezó a encontrarse mal?

Illa empezó a sentir un dolor en las piernas el viernes por la noche y, aunque el sábado intentó continuar con su actividad deportiva habitual —suele levantarse muy temprano para salir a correr, siempre que su agenda se lo permite—, las molestias le impidieron continuar con el entrenamiento. El president llegó a participar ese mismo día, a las 10.30, en una visita institucional al Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), pero el dolor fue a más. Y empezó a presentar, además, de forma progresiva, una deficiencia motora y sensitiva en las piernas.

¿Qué le hicieron en el hospital?

El mismo sábado, Illa fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a las urgencias de Vall d’Hebron, donde llegó con un dolor agudo y empezaron a hacerle pruebas para descartar los cuadros más graves, como el ictus. Según explicó ayer Manel Escobar, director clínico de Diagnóstico por la Imagen de Vall d’Hebron, lo primero que hicieron, siguiendo el protocolo habitual, fue “un estudio de escáner para evaluar el árbol vascular para evaluar cerebro y piernas”.

En concreto, el president fue sometido a un angioTAC, una prueba de imagen que permite obtener una visión detallada de los vasos sanguíneos (venas y arterias) de distintas partes del cuerpo. Este tipo de sistema diagnóstico permite detectar problemas vasculares, como un estrechamiento de algún vaso sanguíneo o la presencia de aneurismas, que son peligrosos abombamientos que se pueden producir en la pared de una arteria (si se rompe, puede provocar graves hemorragias).

Escobar confirmó que al presidente catalán también se le hizo una resonancia magnética en las primeras horas del ingreso y se le volvió a realizar el domingo, 12 horas después. Esta prueba arroja imágenes detalladas de los órganos y de los tejidos del cuerpo y permite identificar diversas dolencias, desde ictus hasta tumores.

¿Qué patologías han descartado, por ahora, los médicos?

El equipo médico que ha atendido a Illa ha asegurado que, por lo pronto, los estudios médicos realizados al president han permitido descartar que el origen de ese cuadro de dolor y déficit motor en las piernas estuviese ocasionado por causas vasculares potencialmente graves. “No ha tenido un ictus”, zanjó ayer rotunda Patricia Pozo, jefa de Neurología de Vall d’Hebron. También se han descartado las causas traumáticas y tumorales.

Un momento de la rueda de prensa del equipo médico en el hospital de la Vall d'Hebrón. GIANLUCA BATTISTA

¿Qué diagnóstico sospechan los facultativos?

El equipo médico no ha querido especular con potenciales diagnósticos y ha insistido en que tendrán que seguir haciendo pruebas al president para dilucidar el origen de su cuadro clínico. Patricia Pozo, jefa de Neurología, ha deslizado, eso sí, que estudian una posible “causa inflamatoria”, pero el origen de la sintomatología sigue sin estar claro. No obstante, Pozo ha tranquilizado y ha asegurado que no es la primera vez que ven un cuadro parecido al que presenta Illa.

¿Illa puede caminar?

El equipo médico ha evitado pronunciarse con rotundidad sobre las capacidades motoras del presidente catalán en este momento. Judith Sánchez Raya, jefa de Medicina Física y Rehabilitación, se limitó a explicar que, por el momento, los análisis confirman que podría caminar, pero el cuadro de dolor se lo impide.

¿Cómo se encuentra el ‘president’?

Illa permanece hospitalizado en la UCI, pero está estable, ha asegurado Sánchez Raya: “Está estable y han mejorado ciertos parámetros sensitivos. Ha empezado a beber agua y se encuentra bien. Hay que ver la evolución en las próximas horas”. En cuanto al estado anímico, el propio Illa declaró este domingo por la noche, en un mensaje en la red social X, que se encontraba “bien y con ánimos”: “Me tocan unos días de pruebas y recuperación”, asumió y, a renglón seguido, agradeció el trabajo de los sanitarios de Vall d’Hebron y todas las muestras de cariño recibidas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha colgado un mensaje en la red dándole ánimos. “Sé de tu tesón y fortaleza. Estoy seguro de que esto es solo una pequeña pausa y pronto estarás de vuelta”, ha afirmado.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

Illa seguirá monitorizado y continuarán haciéndole los estudios medulares y de las articulaciones para afinar el diagnóstico. Pero, descartadas las dolencias más graves, Sánchez Raya ha vaticinado que este lunes, el presidente catalán podría abandonar el área de cuidados intensivos y trasladarse a la planta de lesionados medulares, donde comenzará un programa de rehabilitación.

Ahora bien, la médica rehabilitadora ha advertido de que todavía le queda tiempo de hospitalización y tendrá que suspender su agenda oficial. “Lo lógico e ideal es que ese quede ingresado dos semanas para hacer una rehabilitación intensiva”. Los médicos quieren que comience de inmediato las sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional para recuperar la funcionalidad de las extremidades.

¿Quién lo sustituirá durante su convalecencia?

Albert Dalmau, consejero de la Presidencia, asumirá las funciones de Illa estas dos semanas. La ley del president de la Generalitat prevé explícitamente cómo hay que resolver una vacante en el máximo cargo del Govern y confiere sus funciones al vicepresidente o al conseller en cap, si los hubiera. Como no es el caso, será el responsable del Departamento de Presidencia quien asuma las funciones que no puede afrontar Illa como la de presidir este martes el Consell Executiu o someterse la próxima semana a la sesión de control del Govern en el Parlament.