El Parlament reprueba por segunda vez en un año a la consejera Sílvia Paneque

Segunda vez, en menos de un año, que la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, es reprobada por el Parlamento de Cataluña. Los Comunes y Aliança Catalana se han abstenido en unas votaciones donde, quitando el PSC; todas las formaciones se han decantado por votar a favor de la petición de dimisión de la máxima encargada de Rodalies en Cataluña.

El Pleno del Parlament de Cataluña había continuado este jueves con los puntos más conflictivos de todo el orden del día, relacionados con Rodalies. ERC, Junts, PP y CUP proponían la reprobación tanto de Paneque como del ministro de Transportes, Óscar Puente. En el aire han estado las invitaciones a cerrar un gran pacto de país sobre Rodalies y las acusaciones de desgaste y de falta de credibilidad en lo público, a lo que las formaciones de la izquierda han propuesto más capacidad de mando de la Generalitat. La mayoría de la investidura ha cargado contra Junts por proponer un simple eslogan -“fuera Renfe de Cataluña- como ”solución mágica” para un problema muy profundo.

El pleno ha comenzado a las 15.00 después de que el miércoles se decidiera trasladar a la tarde la sesión para evitar las graves rachas de viento que castigaban parte de Cataluña. El portavoz del PP, Juan Fernández, ha sido especialmente duro con el Gobierno. Durante su intervención ha asegurado que su partido hace “autocrítica” respecto a cómo sus Gobiernos en La Moncloa no invirtieron lo que deberían, pero ha insistido en que el problema actual va más allá de las herencias. “Han convertido Rodalies en el símbolo de su incompetencia”, ha apostillado.

“Si el Govern no decide tirar adelante su dimisión, es que asume el caos como suyo”, ha añadido por su parte el anticapitalista Dani Cornellà, que ve necesarias dimisiones políticas. “Los riesgos [de los accidentes] estaban, lo que pasa es que solo se han detectado después del accidente; eso demuestra la dejadez”, ha denunciado el representante de la CUP, que cree que se ha puesto en peligro a los usuarios y trabajadores del tren.

El portavoz de Junts, Salvador Vergés, ha aprovechado su intervención para denunciar que la Generalitat sigue con Renfe como operadora “por voluntad política” y proponer su fórmula para lograr rescindir el contrato actual —subrogado del original-. Ahí se ha enfrentado con ERC: la diputada Ester Capella les ha acusado de vender humo. La republicana ha aprovechado para insistir en que solo el traspaso actual es la única vía posible para mejorar el servicio y se ha mostrado segura de que “más tarde que nunca” la empresa de Rodalies Cataluña será “100% catalanas”.

El primero en intervenir ha sido el diputado de Comuns, Lluís Mijoler, ha comenzado su interpelación al Govern sobre los retos de la movilidad y el transporte público reivindicando a la Generalitat inversiones, pese a no tener las competencias sobre la red ferroviaria. “Si queremos un servicio como el de Ferrocarriles de la Generalitat, necesitamos más medios y más personal”, ha comenzado Mijoler.

Los Comuns apuestan por “equiparar las ratios” del personal de Renfe y Adif siguiendo la estructura de los trabajadores de FGC. “La Generalitat debe ejecutar inversiones cuando el Estado no llega. La Generalitat debe poder ejecutar inversiones cuando el Estado castiga a la gente”, ha denunciado. El diputado de Comuns ha pedido, también, más autobuses. “Cuando el secretario de Estado de Transportes se vaya de Cataluña, ¿quién tendrá la última palabra? Queremos un sistema que, cuando haya un problema, haya una dirección. Debe acabarse la dualidad operativa”, ha concluido.

Paneque ha defendido que de la actual crisis ferroviaria se plantea la oportunidad de “llegar a un acuerdo de país donde incorporar agentes económicos y sociales y las plataformas para diseñar nuestro transporte ferroviario”. Según Paneque, esta unidad de acción tiene la “prioridad” de continuar desplegando inversiones. “Los centros de control de Renfe y Adif están en lugares diferentes y tienen miradas diferentes. Esto debe mejorar en términos de información”, ha admitido. “Adif ha dado un primer paso de ofertar más de 30 plazas solo para Cataluña. Desplegar la inversión de Rodalies y exigir que los trabajos se realicen con rapidez es nuestra prioridad”, ha advertido. La consejera ha concluido su intervención agradeciendo “el tono” de los comunes.

El ES-Alert enviado a las 15:30 horas para informar del levantamiento de las restricciones de la movilidad por el temporal de viento ha interrumpido la intervención de Paneque. “¿Otra vez, de verdad?”, se ha preguntado Paneque entre risas. “Siempre te pasa a ti”, le ha dicho Mijoler. La consejera de Territori ha aprovechado la ocasión para trasladar a los catalanes que “mantengan la precaución”, ya que pueden seguir presentándose “elementos de peligro en la vía pública”.