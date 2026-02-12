El temporal de viento que azota Cataluña obliga a suspender trenes de Rodalies, cancela vuelos y cierra escuelas y universidades

El temporal de viento que azota Cataluña ha obligado a suspender los trenes lanzadora de Rodalies entre Terrassa y Manresa y Blanes y Maçanet, en las líneas R4 y R1, respectivamente. Además, la caída de árboles en la vía ha obligado a suspender la circulación de la R4 entre L’Hospitalet y Sant Feliu de Llobregat. También se ha interrumpido la R11 y la RG1 entre Girona y Maçanet Massanes por la caída de objetos de grandes dimensiones en las vías y se está gestionando un servicio alternativo. Asimismo, la R2 Sud ha sido cortada entre Vilanova y Cunit. Además, Renfe ha cerrado las estaciones de Premià y Malgrat de la R1 para garantizar la seguridad de los usuarios por peligro a que caigan algunas marquesinas. Los trenes circulan con velocidad reducida, con una limitación de 80 kilómetros por hora.

Aena informa de que el viento también está afectando a la operativa en el aeropuerto de El Prat, y piden que se consulte con las compañías el estado de los vuelos. Hasta el momento, se han cancelado una treintena de vuelos, según explica la infraestructura. También se han desviado cuatro vuelos que debían llegar a El Prat, donde el viento sopla a 61 kilómetros por hora, con rachas de más de 90. Y la previsión es que la situación se mantenga hasta las siete de la tarde.

Hasta las ocho de la mañana, los servicios de emergencia han recibido más de 1.600 llamadas, la mayoría por caída de árboles, ramas y objetos en zonas urbanas. En Sant Boi de Llobregat, tres personas han resultado heridas por la caída de un árbol. En total, 25 personas han requerido asistencia, cinco de ellas han sido trasladadas a centros médicos. Los bomberos han intervenido en la caída de un muro en Vilassar de Mar. En La Jonquera, se ha restringido la circulación de camiones. También se ha constatado un 17% menos de tráfico de entrada a Barcelona (10.000 vehículos menos), donde la ronda litoral tiene dos carriles cortados a causa de caída de objetos en la vía.

El Govern decidió ayer suspender toda la actividad educativa, deportiva y las intervenciones sanitarias no urgentes a causa del peor vendaval de los últimos 15 años, según informó la consejera del Interior, Núria Parlon. La peor parte del episodio se prevé que se produzca durante la mañana de este jueves, hasta mediodía.

La alerta por el temporal afecta a toda Cataluña, pero tiene especial incidencia en el área metropolitana de Barcelona, y en Tarragona. Todos los parques y espacios naturales no urbanos se han cerrado, y el Govern pide a la ciudadanía evitar “desplazamientos innecesarios” recomendando el “teletrabajo siempre que sea necesario”. Es más, el secretario de trabajo de la Generalitat, Francisco Ramos, ha firmado una instrucción recordando a todos los asalariados catalanes que el Estatuto de los Trabajadores permite disponer de “un permiso retribuido de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir” como consecuencia de las recomendaciones o limitaciones establecidas por las autoridad.

La Generalitat tomó ayer una medida inédita, el cierre de la actividad educativa en toda Cataluña a causa del viento. A las seis de la tarde, comunicó a través de un ES Alert -el primero también por un vendaval- las medidas adoptadas y las recomendaciones de no desplazarse si no era necesario. En la ciudad de Barcelona, el alcalde, Jaume Collboni, pidió también extremar las precauciones por las fuertes rachas de viento que se prevén.

Los mapas del Servicio Meteorológico de Cataluña pintan todo el territorio en rojo y naranja, con una alerta de seis sobre seis. La directora del organismo, Sarai Sarroca, advirtió que se trata de una situación inédita. “El episodio más grave de viento de los últimos 15 o 20 años”. Y se refirió a dos únicos temporales previos similares, en intensidad: el vendaval en 2009 en el que murieron cuatro niños en Sant Boi de Llobregat por la caída de una nave donde entrenaban, y en 2014, en Terrassa, cuando dos personas fallecieron al caerles encima un muro.

Protección Civil recomienda informarse de las previsiones meteorológicas y atender a los medios de comunicación. En casa, es necesario cerrar y asegurar puertas y ventanas, bajar persianas y recoger toldos. Además, urge retirar macetas y objetos de las ventanas que puedan caer a la calle. También se recomienda vigilar las motos aparcadas en la calle, que pueden caer, así como algún elemento de mobiliario urbano. En la calle, conviene alejarse de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse, y vigilar de forma específica al pasar cerca de edificios en construcción o en mal estado.