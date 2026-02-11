Cataluña suspende este jueves la actividad escolar, universitaria, sanitaria y deportiva a causa del viento
El Govern pide priorizar el teletrabajo y mandará un Es-Alert para restringir la movilidad
El Gobierno de Salvador Illa ha decidido suspender para mañana jueves toda la actividad escolar, universitaria, deportiva y la actividad sanitaria no urgente a causa de los fuertes vientos que azotan la comunidad, y a la previsión de que continuarán y se intensificarán mañana. El Govern ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y priorizar el teletrabajo, según ha avanzado la consellera de Interior, Núria Parlon. La suspensión se ha anunciado en plena crisis de movilidad por las incidencias en la red de Rodalies, y en un día en el que la actividad escolar ya se ha visto seriamente afectada por la huelga de profesores.
Ante los fuertes vientos de este miércoles y ante la previsión de que el jueves continúen, Protección Civil de Cataluña ha alertado de que el peligro es “extremo” para buena parte de Cataluña. “Pedimos mucha precaución y limitar las actividades al exterior”, señala el organismo público. El grado de peligro para el jueves es de seis sobre seis, con rachas máximas de 30 metros por segundo.
La consejera Parlon ha anunciado la suspensión tras la reunión del Comité Técnico del plan VENCAT ante las previsiones emitidas por el Servicio Meteorológico de Cataluña, que predicen fuertes vientos de riesgo muy alto con dos picos concretos, mañana jueves y el próximo sábado.
La resolución por la que se suspende la actividad escolar, universitaria, deportiva así como la atención sanitaria no urgente entrará en funcionamiento a las 00:00 horas de la próxima medianoche y estará en vigor hasta las 20:00 horas de mañana jueves 12 de febrero.
Sobre las 18:00 horas, tras una nueva reunión del comité técnico, el Govern enviará un Es-Alert a los móviles alertando de este episodio de vientos intensos para que se restrinja la movilidad y se priorice el teletrabajo.
Molta atenció ❗— Protecció civil (@emergenciescat) February 11, 2026
Previsió de ventades amb perill extrem per dijous 12 a gran part de Catalunya. Demanem molta precaució i limitar les activitats a l’exterior.#AlertaCat #VENTCAT #ProteccióCivil https://t.co/2hdVswoF4e pic.twitter.com/lKWqRqgNvI
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
