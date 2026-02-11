¿Qué para en Cataluña este jueves por viento? Escuelas y gimnasios entre los servicios cerrados, Rodalies circulará con velocidad limitada

El departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha confirmado que el Govern mantiene el funcionamiento de la red de Rodalies para este jueves, cuando está prevista la llegada de un episodio de viento ”extremo" en toda Cataluña, si bien ha precisado que las líneas circularán con limitaciones de velocidad.

Cataluña vivirá mañana una jornada histórica al quedar suspendido toda actividad escolar, universitaria, deportiva y toda intervención sanitaria que no sea urgente debido a un pronóstico de fuertes vientos, que según el servicio meteorológico catalán serán los más fuertes de los últimos 20 años. Ante tal pronóstico, el Govern de la Generalitat ha decidido cortar por lo sano. Se han cerrado los parques y espacios naturales no urbanos y se ha pedido a la ciudadanía evitar “desplazamientos innecesarios” recomendando el “teletrabajo siempre que sea necesario”. Es más, el secretario de trabajo de la Generalitat, Francisco Ramos, ha firmado una instrucción recordando a todos los asalariados catalanes que el Estatuto de los Trabajadores permite dispones de “un permiso retribuido de hasta cuatros días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir” como consecuencia de las recomendaciones o limitaciones establecidas por las autoridad.

La Cámara catalana, sin embargo, ha decidido mantener la sesión del pleno de mañana jueves, pese a que la propia Generalitat ha emitido una alerta pidiendo reducir los desplazamientos. El pleno se retomará a las 15 horas, en lugar de las 9 am. El orden del día incluirá, entre otros, la votación de la reprobación a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, por el caos en Rodalies.

La Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces, que se han reunido este miércoles tras finaliza la sesión, han optado por una solución intermedia. Allí ha habido voces tanto a favor de suspender la sesión como de mantenerla. Por un lado, se ha defendido que si la recomendación de la propia Generalitat era la de evitar los desplazamientos y se cancelaran las clases, se mantuviera la actividad parlamentaria. La otra opción implicaba posponer la sesión hasta el viernes, un día donde la actividad parlamentaria suele ser mínima.

Fuentes de la Mesa han asegurado que retomar la sesión del pleno a las 15 es posible pues la previsión es que el pico de los fuertes vientos sea a las 12 del mediodía. Ya el orden del día del pleno de este miércoles se había visto alterado por la necesidad de garantizar que varios consejeros del Govern pudieran responder a diversas interpelaciones de la oposición como a las reuniones donde se planeaba la respuesta al vendaval. El Parlament aspira a terminar mañana, a las 20:30 de la noche, todo el orden del día.

Tampoco se ha suprimido el servicio de Metro. Por su parte, el funcionamiento en el aeropuerto de El Prat es, de momento, una incógnita y su operatividad dependerá de la decisión que tome cada aerolínea. Fuentes de Aena aseguran que ninguna compañía ha anunciado cancelaciones preventivas para este jueves, si bien advierten de que puede haber demoras por las medidas que los controladores decidan aplicar para garantizar la seguridad. En pistas y plataformas habrá refuerzos de los equipos para minimizar riesgos. Aena aconseja a los pasajeros que consulten su aerolínea ante posibles modificaciones de vuelos. El servicio de bicicletas compartidas públicas, Bicing, de Barcelona ha anunciado la suspensión total del servicio. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha informado que los trenes sufrirán mañana reducciones puntuales de la velocidad.

Seat ha decidido desconvocar turnos en todos sus centros de trabajo debido a la alerta por el episodio de viento que afectará a Catalunya a partir de la medianoche de este jueves, ha informado CC.OO. en un comunicado. La desconvocatoria afecta a los centros de Martorell, Barcelona, El Prat de Llobregat (Barcelona), I+D y CROS, y se suspenden los turnos de noche del miércoles y los de mañana y diurno del jueves; antes de las 12.00 horas del jueves se decidirá, en función de la evolución de la alerta, si se trabaja o no en el turno de tarde.

Pimec pide a las empresas y trabajadores “extremar la prudencia y adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas y minimizar el impacto sobre la actividad económica”. La patronal de las pymes pide priorizar el teletrabajo, evitar desplazamientos, flexibilizar horarios de entrada y salida en el trabajo, comprobar el estado de las carreteras y el tráfico y asegurar los espacios en los centros de trabajo. A diferencia de cuando empezó la crisis de Rodalies, en esta ocasión Pimec no dice que las horas de ausencia se deban recuperar, ya que el departamento de Trabajo había publicado antes una resolución según la cual las ausencias en el trabajo no pueden ser consideradas faltas sino permisos.

Gimnasios y museos de Barcelona cerrarán este jueves y teatros suspenderán funciones. El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu Picasso de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB),la Fundació Miró y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) cerrarán. El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha suspendido las funciones de Maria Magdalena y de La reina lloba, y contactarán con los espectadores afectados para gestionar las entradas. El Teatre Lliure de Barcelona también ha suspendido la función de El barquer y el estreno de Una festa a Roma. También se ha anulado la presentación de la ciudad condal como capital mundial de la arquitectura o de la ópera La Gioconda, de Ponchielli, en el Gran Teatre del Liceu. Todas las estaciones de esquí de Cataluña tanto las de Ferrocarriles de la Generalitat como las privadas permanecerán cerradas este jueves.