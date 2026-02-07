Últimas noticias del temporal ‘Marta’, en directo | Más de 11.000 desalojados en Andalucía ante la llegada de una nueva borrasca

El mapa de avisos de Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas y amarillos en casi toda la mitad sur de la península por la llegada de la borrasca Marta. Los avisos son los siguientes:

- Lluvia. Aviso naranja en el norte de Cáceres, el sur de Ávila, Aracena (Huelva), sierra norte de Sevilla, Grazalema y Ronda por lluvias de hasta 80 litros en 12 horas. El aviso es amarillo en el resto de Extremadura, los Montes de Toledo y Sierras de Alcudia y Madrona (Castilla-La Mancha) y en el resto de Andalucía, excepto dos pequeñas zonas de Málaga y Almería.

-Viento. Alerta naranja por rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el sur de Extremadura, las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. Amarilla en el resto de Andalucía y Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, interior de Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana) e Ibiza y Formentera (Baleares).

- Nieve. Aviso naranja en el sistema central de Ávila, en Sanabria y en la Cordillera Cantábrica de León. Amarillos en el este de Galicia, norte de Cáceres (Extremadura), zonas de Burgos, Soria, Segovia, Madrid, Guadalajara y Cuenca, así como el Pirineo Oscense.

- Fenómenos costeros. Aviso naranja por olas de hasta 7 metros y fuertes vientos en toda la costa de Galicia, la de Huelva, la de Cádiz, Estrecho, el litoral de Almería, Alicante y la costa de Cartagena (Murcia). Amarillo en Baleares, Asturias y las costas de Málaga y Granada.