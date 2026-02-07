Ir al contenido
España
En directo
En directo

Últimas noticias del temporal ‘Marta’, en directo | Más de 11.000 desalojados en Andalucía ante la llegada de una nueva borrasca

La llegada de un nuevo temporal mantiene en aviso naranja por viento y fuertes lluvias buena parte de la mitad sur

El País
El País
Tras Leonardo, este sábado llega a la península una nueva borrasca, Marta, que mantiene en aviso naranja por vientos y fuertes lluvias a casi toda la mitad sur, especialmente el oeste de Andalucía, fuertemente afectada por los temporales anteriores. En Andalucía, hay ya 11.000 personas desalojadas de sus hogares de forma preventiva ante el riesgo de inundaciones y corrimientos de tierra. Con el terreno saturado, los ríos corren con fuertes crecidas, que también alimentan los desembalses de los pantanos. Preocupa el Guadalquivir a su paso por Córdoba, mientras 169 carreteras siguen cortadas al tráfico por estar cubiertas por el agua o haber resultado dañadas. De ellas, 132 están en Andalucía y tres son de la red principal.

Publicaciones nuevas
El País
El País

El Guadalquivir espera las nuevas lluvias con más del doble del nivel de alerta roja

El río Guadalquivir continúa en riesgo de desbordamiento a su paso por la ciudad de Córdoba, donde a las 8.30 de la mañana pasaba con una altura de 5,4 metros, muy por encima de los 2,5 metros que marcan en nivel rojo, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. No obstante, es una altura muy por debajo de los 5,9 metros que llegó a alcanzar a última hora de la tarde del viernes. Las nuevas lluvias que trae este sábado la borrasca Marta, unidas a los desembalses de los pantanos ya repletos, pueden hacer que la situación cambie. En Córdoba, unas 1.500 personas están desalojadas de sus casas por la crecida del río.

El País
El País

169 carreteras cortadas por la lluvia

La DGT informa en su último balance de que 169 carreteras permanecen cortadas por las intensas lluvias caídas en los últimos días por las sucesivas borrascas que han afectado a la Península. De ellas, tres pertenecen a la red principal de carreteras: la A-44 en Campillo de Arenas (Jaén), en sentido Granada; la A-32 en el entorno de Villacarrillo (Jaén), en sentido Albacete; la A-48, en Vejer de la Frontera (Cádiz), en sentido Tarifa. De las secundarias, gran parte (132) están en Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz, donde 48 vías están intransitables. Córdoba (25), Jaén (21) y Granada (13) también están muy afectadas.

El País
El País

El mapa de avisos de Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas y amarillos en casi toda la mitad sur de la península por la llegada de la borrasca Marta. Los avisos son los siguientes:

- Lluvia. Aviso naranja en el norte de Cáceres, el sur de Ávila, Aracena (Huelva), sierra norte de Sevilla, Grazalema y Ronda por lluvias de hasta 80 litros en 12 horas. El aviso es amarillo en el resto de Extremadura, los Montes de Toledo y Sierras de Alcudia y Madrona (Castilla-La Mancha) y en el resto de Andalucía, excepto dos pequeñas zonas de Málaga y Almería.

-Viento. Alerta naranja por rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el sur de Extremadura, las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. Amarilla en el resto de Andalucía y Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, interior de Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana) e Ibiza y Formentera (Baleares).

- Nieve. Aviso naranja en el sistema central de Ávila, en Sanabria y en la Cordillera Cantábrica de León. Amarillos en el este de Galicia, norte de Cáceres (Extremadura), zonas de Burgos, Soria, Segovia, Madrid, Guadalajara y Cuenca, así como el Pirineo Oscense.

- Fenómenos costeros. Aviso naranja por olas de hasta 7 metros y fuertes vientos en toda la costa de Galicia, la de Huelva, la de Cádiz, Estrecho, el litoral de Almería, Alicante y la costa de Cartagena (Murcia). Amarillo en Baleares, Asturias y las costas de Málaga y Granada.

Buenos días. Arrancamos la narración de la última hora de la situación creada por la cadena de temporales que afecta a la Península. Tras Leonardo, este sábado llega Marta, que dejarán de nuevo lluvias fuertes en la mitad sur, especialmente en el oeste de Andalucía. La comunidad amanece con 11.000 desalojados y con el Guadalquivir en riesgo de desbordamiento en Córdoba. Hay aviso naranja de Aemet desde el sur de Badajoz a la sierra de Jaén por fuertes vientos y amarilla por precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado.

