OpenAI sacude la IA al absorber a la popular OpenClaw y fichar a su creador

OpenAI ha dado un importante zarpazo a sus competidores en el mundo de la inteligencia artificial (IA). Su consejero delegado, Sam Altman, ha anunciado que el creador del agente viral de IA OpenClaw, Peter Steinberger, se ha unido a la creadora de ChatGPT. Con este movimiento, el directivo se adelanta a otros rivales como Anthropic y Alphabet, aspirantes también a quedarse con la start-up. OpenClaw se mantendrá como una fundación con un proyecto de código abierto, bajo el paraguas de OpenAI.

“Peter Steinberger se une a OpenAI para impulsar la próxima generación de agentes personales. Es un genio con ideas increíbles sobre el futuro de los agentes inteligentes que interactúan entre sí para hacer cosas muy útiles para las personas. Esperamos que esto se convierta rápidamente en un elemento central de nuestra oferta de productos. OpenClaw se sustentará como un proyecto de código abierto que OpenAI seguirá apoyando. El futuro será extremadamente multiagente, y para nosotros es importante apoyar el código abierto como parte de ello”, ha afirmado Altman en un mensaje en la red social X.

Anteriormente denominado Clawdbot y Moltbot, OpenClaw fue lanzado el mes pasado por el desarrollador de software austriaco Peter Steinberger. Su popularidad ha aumentado, en parte gracias a la atención en redes sociales, a medida que consumidores y empresas se han ido volcando hacia productos que pueden completar tareas, tomar decisiones y actuar de forma autónoma en nombre de los usuarios sin necesidad de una guía humana constante.

OpenClaw se ha extendido con gran velocidad en China y puede combinarse con modelos de lenguaje desarrollados en ese mismo país, como DeepSeek, y configurarse para funcionar con aplicaciones de mensajería chinas mediante configuraciones personalizadas. El conocido buscador chino Baidu también planea ofrecer a los usuarios de su principal aplicación para smartphones acceso directo a OpenClaw.

Algunos investigadores están preocupados por la transparencia de OpenClaw y las ciberamenazas que podría provocar la posibilidad de que los usuarios lo modifiquen prácticamente a su antojo.

Los términos financieros de la transacción no han sido desvelados. Las compañías de IA han gastado enormes cantidades para atraer talento vinculado a la IA. La propia OpenAI adquirió en mayo pasado la start-up del diseñador del iPhone, Jony Ive, por más de 6.000 millones de dólares. También Meta hizo una apuesta multimillonaria al adquirir el 49% de Scale AI, incorporando a sus responsables, por más de 14.000 millones, a mediados del pasado año.

La transacción con OpenClaw llega en un momento de especial trascendencia para OpenAI, que está negociando una nueva ronda de financiación por un importe cercano a 100.000 millones de dólares, con una valoración de la empresa por tanto de entre 750.000 y 830.000 millones. La firma, que tiene entre sus objetivos la posible salida a Bolsa, ha visto cómo entre los inversores había dudas sobre su capacidad para hacer frente a los compromisos de inversión en las nuevas infraestructuras de IA.

OpenAI, además, ha visto cómo su gran competidora, Anthropic, cerraba la pasada semana una ronda de financiación de 30.000 millones de dólares, para impulsar su chatbot Claude, rival de ChatGPT, con una valoración de 380.000 millones.