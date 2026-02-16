Ir al contenido
España
En directo
Terremotos

Registrado en Almería un terremoto de magnitud 4,3 con epicentro en Tabernas

El temblor se ha sentido en varios puntos de esa provincia además de en Granada, Jaén y Murcia, ha tenido hasta 14 réplicas y no hay constancia de daños personales o materiales

Registrado un terremoto de magnitud 4,3 con epicentro en Tabernas sentido en Almería, Granada, Jaén y Murcia.INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL/EP
Agencias
Madrid -
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,3 en la madrugada de este lunes con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas. El temblor se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Murcia sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales. El seísmo se ha producido a las 00.55 de forma superficial en este municipio de la comarca de Los Filabres, donde se han registrado hasta 14 réplicas, la mayor, de magnitud 2.6 a las 05.38.

El terremoto ha sido sentido con intensidad IV-V en las localidades almerienses de Tabernas, Bacares, Serón y Gádor; con intensidad IV en Alhabia, Tíjola y Olula del Río; y con intensidad III-IV en Abla, Albanchez, Alsodux, Benahadux, Cuevas del Almanzora, Lubrín, Fines, Íllar, Cantoria, La Mojonera, Gérgal, Huércal de Almería, Macael, Oria, Pechina y Tíjola.

Con intensidad III se ha sentido además en Bayarque, Benizalón, Almería capital, El Ejido, Los Gallardos, Vícar, Níjar, Rioja, Senés, Sorbas, Turre y Vera, todos ellos municipios de Almería, y con intensidad II-III también en Carboneras, Chercos, Arboleas y Garrucha, además de Linares, Quesada, Santo Tomé, Villacarrillo, La Carolina, Úbeda y Baeza, en la provincia de Jaén, y Cúllar, Motril, Santa Fe de Mondújar y Líjar, en la provincia de Granada. El terremoto también se ha sentido, con intensidad II, en varios puntos de la provincia de Murcia como Lorca, Molina de Segura, Mula o Mazarrón.

