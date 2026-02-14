¿Pero cómo pudo saber esa pregunta de ‘Pasapalabra’? Así se preparan los concursantes

[Esta pieza es una versión de uno de los envíos de la newsletter semanal de Televisión de EL PAÍS, que sale todos los jueves. Si quiere suscribirse, puede hacerlo a través de este enlace].

Habrá poca gente en España que no se haya enterado de que el jueves 5 de febrero Pasapalabra dio su mayor bote de la historia. Es el segundo mayor premio de un concurso de televisión en España tras el que recibieron Los Lobos en ¡Boom!, y el mayor que ha ganado una sola persona: 2.716.000 euros (la mitad va para Hacienda). Rosa Rodríguez logró una hazaña vista por 3.696.000 espectadores, con una impresionante cuota del 36,8%, datos casi imposibles de lograr hoy en día por una emisión no deportiva.

Hitos así, que logran dominar la conversación en la calle, demuestran que la televisión aún sigue viva. Porque si se pudo crear un evento de estas características es porque se trata de un programa que ya es parte de la vida diaria de cientos de miles de personas. Por eso también hubo quejas por el cambio de horario, que obligó a que sus espectadores habituales tuvieran que esperar a pasada la medianoche para conocer el nombre del ganador.

Una de las cosas que ha llamado la atención de este bote ha sido cómo ha despertado teorías de la conspiración varias. “¿Cómo es posible que alguien sepa eso?”, era el comentario recurrente. La pregunta que despertó suspicacias fue la última que respondió Rosa: con la M, apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP. La respuesta era Earl Morrall.

Earl Morrall, el jugador que le dio a Rosa el bote. Diamond Images

“Seguro que les chivan las respuestas”, “les deben dar un temario”, “convenía que ganara porque es mujer e inmigrante”... La teoría de la conspiración campaba a sus anchas. Casualmente, ha ocurrido con un premio ganado por una mujer. En el Rosco con el que Óscar Díaz ganó el bote, se incluía esta pregunta: “Apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen”. La respuesta era Emil Fahrenkamp. En el de Rafa Castaño preguntaban: “Apellido del matemático que, a principios del siglo XX, introdujo el modelo de espacio-tiempo en cuatro dimensiones”. Respuesta: Hermann Minkowski. Nadie se llevó las manos a la cabeza.

La explicación de cómo pudo Rosa Rodríguez conocer esa respuesta está en la forma que tienen los concursantes de prepararse para Pasapalabra, como si fuera una oposición. El que presenta Roberto Leal es un formato para el que los participantes sí pueden prepararse, aunque lleva mucho tiempo y esfuerzo.

La emblemática prueba de las 25 definiciones suele tener 21 preguntas asequibles y cuatro de dificultad alta, a las que los concursantes se refieren como “cerrojos”. Ahí se incluyen definiciones de diccionario, pero también nombres propios, enfermedades, tecnicismos, topónimos, ganadores de todo tipo de premios, accidentes geográficos, elementos químicos, plantas, apellidos de políticos, arquitectos, escultores, deportistas… Cualquier cosa, por retorcida que pueda parecer, es susceptible de aparecer. ‌

Estudio con una app

¿Cómo puede alguien acertar esas preguntas? Estudiando muchísimo. Tanto Rosa como su oponente, Manu Pascual, han explicado que llevaban cuatro años preparándose antes de empezar a concursar, además de seguir mientras participan. Rosa ha contado que suponía sesiones de mínimo tres horas diarias (y hasta 10 o 12 cuando se acercaba la participación) de memorizar el diccionario y buscar información de todo tipo. Pablo Díaz también contó en EL PAÍS, tras ganar el bote, que aunque empezó a concursar en junio de 2020, llevaba desde finales de 2015 estudiando una media de 5 o 6 horas diarias.

Rosa Rodríguez, fotografiada en la sede de Atresmedia el viernes 6 de febrero. EFE

Tanto Rosa Rodríguez como Pablo Díaz mencionaron en sus entrevistas con EL PAÍS una aplicación que usaban para prepararse, y Rosa detalló que es Anki. Es una versión moderna de las tarjetas de estudio de toda la vida. La persona tiene que meter la información que quiere que la app le convierta en tarjetas de pregunta y respuesta, que luego va lanzando aleatoriamente. Las preguntas que falla saldrán con más frecuencia que las que acierta. Y así estudian en cualquier momento y lugar. Las ideas de por dónde pueden ir esas preguntas las sacan de ver Roscos antiguos y de leer, ver y escuchar de todo. ‌

El arrastre de audiencia

Pasapalabra ha demostrado ser más que un concurso. En audiencias, ha sido clave en el cambio de tendencia en la televisión española: desde que Telecinco fue obligada por una sentencia a dejar de emitirlo, su informativo nocturno cayó en picado, y desde que Antena 3 lo incorporó a su parrilla, su franja de 20.00 a 23.00 de la noche es imbatible. Y eso definió el destino del resto de la parrilla (acompañado de otros factores). Varios expertos ya apuntaban en un reportaje de EL PAÍS de hace cuatro años que este factor era clave para la crisis que ya empezaba a asomar en Telecinco.

Un informe de la consultora Dos 30’ a partir de los datos de Kantar Media muestra cómo fue la audiencia del bote de Pasapalabra con más detalle: más femenina que masculina (una media de 2.152.000 mujeres frente a 1.544.000 hombres) y con gran tirón entre el público de más de 45 años (1.220.000 espectadores estaban en la franja de 45 a 64 años y 1.842.000 estaban por encima de los 65 años). Generó más interés en la Comunidad Valenciana (41,7% de cuota), en Castilla-La Mancha y Aragón (40,4%) y menos en Navarra (29,5%), Baleares (30%) y País Vasco (30,7%). Fue el segundo programa de Pasapalabra con mayor cuota de su historia, solo por detrás del bote de Rafa Castaño, que obtuvo el 37,4% de cuota (Telecinco no entregaba los botes en prime time).

Es curioso observar el gráfico minuto a minuto, que muestra cómo la cuota de audiencia es un dato relativo: aunque el número de espectadores se mantuvo bastante estable —con algún ligero bajón que se corresponde con los parones publicitarios— y un descenso más acentuado tras completar el Rosco, la cuota crece desde un 27% cuando empieza hasta cerca de un 45% en el momento de entregar el premio.