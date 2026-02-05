¿Habrías resuelto el histórico rosco de ‘Pasapalabra’?
Rosa Rodríguez ha ganado 2.716.000 euros al llevarse el bote del concurso de Antena 3, el mayor premio de la historia del programa. Estas son las preguntas y respuestas que le han dado la victoria
Rosa Rodríguez se ha llevado este jueves el bote acumulado en Pasapalabra, el mayor de su historia en España, un total de 2.716.000 euros. Lo ha logrado tras acertar las 25 palabras de la prueba final y tras haber protagonizado el duelo más largo del programa al enfrentarse a Manu Pascual en 307 ocasiones.
A continuación te mostramos todas las preguntas y respuestas de su rosco ganador, para que te pongas a prueba en el mismo reto que la concursante.
