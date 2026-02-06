¿Cuánto dinero se queda Hacienda del mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’ logrado por Rosa Rodríguez?

Rosa Rodríguez se llevó este jueves el mayor bote de la historia de Pasapalabra: 2.716.000 euros. También el segundo mayor bote de la historia de la televisión, solo por detrás del que se llevaron Los Lobos en ¡Boom!. Y, por lo tanto, el mayor premio unitario que se haya dado nunca en España. Pero, como siempre en estos casos, la coruñesa no se llevará a su casa el dinero íntegro. Sus 2,7 millones son solo el premio bruto, pero al monto total en pantalla habrá que descontarle lo que se queda Hacienda. ¿Con cuánto dinero se quedará Rodríguez al final, y cuánto ganará la Agencia Tributaria en todos los pagos?

Más información ‘Pasapalabra’ arrasa en audiencia con cuatro millones de espectadores viendo en Antena 3 a Rosa Rodríguez llevarse su mayor bote

Rodríguez no recibirá ni siquiera en su cuenta corriente todo el dinero. De entrada, el premio base tendrá una retención directa del 19%, como todos los recibidos por participar en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias. Esto es, en el primer ingreso que les haga la productora ITV Studios se descontarán unos 516.040 euros. El premio ingresado quedará en alrededor de 2.199.960 euros. Pero este no será el último paso ante Hacienda, ya que en el siguiente ejercicio, ya en el 2027, Rodríguez deberá descontarse otra parte del premio en la declaración de la renta. Los premios en concursos televisivos se califican como ganancia patrimonial en el IRPF, al suponer, como explica la ley, una alteración en el patrimonio del premiado por la incorporación de bienes, dinero o derechos. Este impuesto, además, es progresivo y tiene distintos tramos.

Ya en la declaración, tendrá que devolver, teniendo en cuenta el premio total (sin lo ya retenido por Antena 3), lo que le corresponda a sus nuevos tramos gananciales. Primero, tenemos que tener en cuenta la base común estatal, de un 24,5%, a lo que habría que sumar la cantidad del tramo autonómico, distinto en cada comunidad. Antena 3 sitúa a Rodríguez en Galicia, donde se descuenta otro 22,5%. Esto es, del total de 2.716.000 euros del premio, la concursante que ha pasado 307 tardes en Antena 3 tendrá que devolver un 47%. Rodríguez se quedaría, al final, con un premio neto 1.439.480 y la Agencia Tributaria estatal y la Hacienda autonómica ingresarán en la suma 1.276.520 euros.

En la entrevista concedida a EL PAÍS, Rodríguez ha contado que invertirá el dinero en “una casita”, para tener su propia vivienda, pero que también tiene otros planes, aunque todos muy prácticos: “Mis padres, lo que ellos necesiten y quieran, que ya están en edad de jubilación y me gustaría que puedan disfrutar de lo que se han ganado con su trabajo y sacrificio. Y luego, hay que tener la cabeza muy fría y tomar decisiones buenas para poder tener en el futuro la vida tranquila”, afirma recordando a su madre con quien veía el concurso en A Coruña.

Esta cifra sería distinta si Rodríguez pasara la mayoría del año en Barcelona, donde hasta antes de Pasapalabra daba clases en la universidad. En Cataluña, el tramo autonómico es del 25,5%, así que le saldría peor. En todo caso, y frente a las polémicas declaraciones de concursantes anteriores, ella ha asegurado que estará orgullosa de pagar lo que toque: “Soy de la idea de que si ganas más, más puedes contribuir a la sociedad, porque vivimos en una sociedad y las cosas no pueden funcionar si no contribuimos todos. Somos afortunados de vivir en España, donde, aunque haya cosas que puedan mejorar, las cosas funcionan muy bien. De esto eres consciente sobre todo cuando sales. He vivido fuera en varias ocasiones, llegué a vivir en EE UU y eso me dio una perspectiva que solo adquieres experimentando en primera persona. Yo encantada de contribuir ahora que tengo un ingreso mayor. Soy muy defensora de lo público“, contaba.

El mayor premio de la historia de televisión español se lo llevaron en julio de 2019 el equipo de Los Lobos en el concurso ¡Boom!, de Antena 3, pero en su caso tenían que dividirlo entre cuatro. Los concursantes ganaron 4.130.000 euros, que, sumando el dinero que llevaban acumulado en dos años de participación, ascendió a 6.689.700 euros. El de Rodríguez se ha convertido así en el segundo mayor premio de la historia de la televisión, superando al de los Mozos de Arousa en Reacción en cadena en 2024, que se llevaron 2.630.177 a repartir entre tres. Superan, además, a los Rockcampers de ¡Boom!, con 2.326.500 euros, y Rafa Castaño, que hasta ahora tenía el récord de Pasapalabra con 2.272.000 euros, ganados en 2023. Rodríguez lo ha superado por casi 400.000 euros.