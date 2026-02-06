‘Pasapalabra’ arrasa en audiencia con cuatro millones de espectadores viendo en Antena 3 a Rosa Rodríguez llevarse su mayor bote

El concurso entrega a su ganadora 2,7 millones de euros con un 36,8% de cuota de pantalla y premia la polémica estrategia de Antena 3, con sus programas en máximos

La estrategia de Antena 3 de pasar el bote de Pasapalabra al prime-time siempre es muy criticada por los espectadores más fieles, que siguen el concurso cada día a las ocho de la tarde. Pero a Atresmedia le ha vuelto a salir redondo en audiencia. El especial nocturno, donde Rosa Rodríguez ganó 2,7 millones de euros, alcanzó la impresionante cifra de 3.696.000 espectadores de media y un 36,8% de cuota de pantalla, según los datos de Kantar Media recogidos por la consultora Barlovento, una cifra mareante que recuerda a otros tiempos de la televisión.

Es más, el minuto de oro en el que Rodríguez logró el mayor bote de la historia del veterano concurso, a las 00.09 de la madrugada, llegó a tocar los 4.125.000 espectadores y el 45,3% de share. La única espinita para Antena 3 es que su mayor bote no pudo alcanzar el récord del de Rafa Castaño en marzo de 2023, que marcó un 37,4% de cuota y 4.578.000 televidentes al lograr entonces el mayor premio del programa. Por las tardes, Pasapalabra estaba marcando de media esta temporada 1.865.000 y un 20,5%, siendo casi cada día lo más visto de toda la televisión.

Pero, además, el efecto se hizo notar en toda la cadena, que alcanzó este jueves un 18,9% de media diaria, duplicando su dato habitual. El hormiguero, por ejemplo, que tuvo como invitados a los concursantes que se jugaban el Rosco presentado por Roberto Leal (el otro era Manu Pascual), alcanzó el 23,5% de share y 3.239.000 espectadores, siendo este su programa más visto desde marzo de 2023 y el segundo con mayor cuota de pantalla de su historia (empatándolo al del líder de Vox, Santiago Abascal, en 2019).

Con esta ola, lo mismo se aplicó al informativo nocturno de Vicente Vallés en Antena 3, que alcanzó máximo en tres años, con el 22,4% de la audiencia y 3.037.000 televidentes gracias a los espectadores a la espera del momento clave. El sismo hizo que emisiones tan distintas como Y ahora Sonsoles marcara también su mejor dato de la temporada, y que la serie diaria Sueños de Libertad tocara su máximo histórico, con el 15,8% de share y 1.549.000 espectadores en la tarde.

Gracias a este evento, este fue el jueves con más consumo televisivo de la temporada, apunta la consultora Dos30’, dado que la competencia tampoco sufrió demasiado. La revuelta de La 1 circuló sus cifras habituales, con 1.506.000 espectadores de media y un 11,0% de cuota de pantalla, aunque sí que sufrió su apuesta por el cine con el estreno de Matusalén y un escueto 7,2%. Y Gran Hermano Dúo se conformó con 815.000 televidentes y el 11,3%, perdiendo poco frente a su máximo de la semana pasada. El consumo después de las 23.000 aumentó un 20% frente a la semana pasada, con 10 millones de espectadores frente a la pantalla.

Telecinco sigue renqueante, eso sí, en su audiencia diaria, y marcó un 8,6% de media. No le funcionó, por ejemplo, la estrategia de anunciar el mayor bote de la temporada en ¡Alla tú! por la tarde (75.000 euros) para competir con Pasapalabra, y solo obtuvo al 7,4% de cuota de pantalla. En Antena 3 el especial de la tarde, con imágenes de archivo y hablando con familiares de los concursantes, alcanzó el 23,6% y 2.672.000 espectadores, lo que dio un día redondo al canal.