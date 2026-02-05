Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’

La concursante ha batido a Manu Pascual y se ha llevado 2.716.000 euros tras un duelo conjunto que se ha extendido durante 307 programas

Con la M, apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP. La respuesta, Earl Morrall, vale 2.716.000 euros. Este jueves, Antena 3 ha emitido en prime time el programa en el que Rosa Rodríguez (Quilmes, Argentina, 32 años), poco después de la medianoche y con su característica posición apoyada en el atril sobre su brazo izquierdo, ha logrado completar el Rosco final y llevarse el mayor premio de la historia del programa en España, 2.716.000 euros.

Escampavía, piafar, y Vitáfono o Vitaphone han sido otras de las palabras que ha acertado en el Rosco que le ha valido el premio y la ha permitido entrar en el Olimpo de ganadores del concurso por la puerta grande. Se ha situado por delante de Rafa Castaño, dueño del que hasta ahora era el mayor bote de la historia del formato, 2.272.000 euros.

Esta coruñesa de adopción y profesora de español como lengua extranjera para estudiantes internacionales en el ámbito universitario llevaba desde el 19 de noviembre de 2024 en el concurso y es una mujer de récord. No solo por haberse llevado el premio más cuantioso de la historia del formato en España, sino también por haber sido la mujer con la participación más larga en el concurso: 307 programas en su haber. Además, ha protagonizado, junto a su compañero, Manu Pascual, el duelo más largo del programa. El bote que ha ganado es el segundo mayor premio que ha dado un concurso en España, solo por detrás del que consiguió el equipo de Los Lobos en ¡Boom! en 2019, cuando se hicieron con un total de 6.689.700 euros entre el bote del programa y su premio acumulado.

La concursante de 'Pasapalabra' Rosa Rodríguez, con el presentador Roberto Leal.

La hazaña de Rosa supone que Manu Pascual tiene que abandonar el concurso. Madrileño de 29 años, llegó al programa el 16 de mayo de 2024, un día después de que Óscar Díaz se llevara el último bote entregado por el espacio. Licenciado en Psicología, se ha llevado los 270.600 euros que había acumulado en su participación. Pascual también ha logrado varias marcas históricas en el programa. Es la persona con más participaciones, un total de 437. De ellas, ha ganado 161, empatado 129 y perdido 147. Hasta en seis ocasiones ha estado a una sola palabra de llevarse el bote, pero tendrá que esperar a otra ocasión para completar la prueba final.

En una entrevista en mayo de 2025 en Y ahora, Sonsoles, Rosa Rodríguez reflexionó sobre la escasez de mujeres con una larga participación en Pasapalabra. “Es un programa en el que se necesita tiempo, hay que echarle muchas horas. Me parece que, por las circunstancias que sean, las mujeres a veces contamos con menos tiempo”, dijo. Además, señaló la ausencia de referentes femeninos en estos formatos que sirvan de motivación a otras mujeres a apuntarse. “Cuando estás dentro de la parte que siempre está representada, no eres consciente de que falta la otra parte. Esto se aplica a las mujeres, pero también a otros colectivos”, añadió.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez han protagonizado el duelo más duradero de 'Pasapalabra'.

La victoria de Rosa se suma a la de otras mujeres que lograron premios grandes en el concurso que presenta Roberto Leal desde 2020. El anterior premio más alto logrado por una mujer en Pasapalabra fue el que Paz Herrera obtuvo en 2014, que ascendió a 1.310.000 euros. Sofía Álvarez, ya en la actual etapa del concurso en Antena 3, logró en 2021 un premio de 466.000 euros. Antes, Susana García en 2015 (466.000 euros) y Lilit Manukyan en 2014 (318.000) también se coronaron en el formato.

Los últimos años de Rosa Rodríguez han estado muy vinculados a Pasapalabra desde que en 2020, en plena pandemia, decidiera prepararse para el concurso animada por su madre. Nació en la ciudad argentina de Quilmes pero, cuando tenía siete años, sus padres decidieron regresar a Galicia, de donde era natural su padre. Estudió Filología Inglesa y posteriormente hizo un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación. Entre sus aficiones destacan la cocina, hacer deporte y bordar.

Rosa Rodríguez, a punto de ganar el bote de 'Pasapalabra'.

Pasapalabra llegó a España hace más de 25 años, en verano de 2000, y sigue siendo un enorme éxito de audiencias. Es el concurso más visto de la televisión, que esta temporada lleva una cuota de pantalla media del 20,3% y 1.928.000 espectadores diarios de promedio. Más interés aún concita el Rosco, la popularísima prueba final con 25 preguntas cuyas respuestas empiezan por las letras del abecedario. Los duelos finales entre Manu y Rosa han logrado en esta temporada una media del 25% de cuota de pantalla y 2.616.000 espectadores.