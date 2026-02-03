‘Pasapalabra’ entregará el mayor bote de su historia este jueves en un programa especial

Antena 3 programa una emisión posterior a ‘El hormiguero’ con el Rosco, que dará a Rosa o a Manu un premio superior a los 2,7 millones de euros

Manu Pascual y Rosa Rodríguez forman una de las parejas más longevas en la historia de Pasapalabra. El 1 de septiembre de 2025, se convirtieron en la pareja que más veces se ha visto las caras en el concurso, superado entonces los 197 enfrentamientos que protagonizaron Rafa Castaño y Orestes Barbero. Desde entonces, esa marca no ha hecho más que crecer. Esta semana, uno de los dos va a lograr superar la prueba de El Rosco y llevarse el bote más grande de la historia del programa.

Las promociones de la cadena anuncian que esta semana será el momento en que se alcance un bote de más de 2,7 millones de euros. El premio más alto hasta la fecha concedido por el concurso fue el que logró Rafa Castaño en marzo de 2023: 2.272.000 euros.

Pablo Motos ha terminado de desvelar el día exacto en el que se batirá ese nuevo récord, ya que ha anunciado a Rosa y a Manu como invitados de El hormiguero de este jueves 5 de febrero.

En los últimos años, la estrategia de programación de Antena 3 hace que se emita este esperado programa en su horario habitual, en torno a las ocho de la tarde, pero sin incluir el Rosco final. Tras los informativos, El hormiguero tendrá a los dos aspirantes como invitados, sin desvelar cuál de los dos resulta el ganador de ese bote. Y será a partir de las 11 de la noche cuando Antena 3 emita un especial con la famosa prueba de Pasapalabra, mostrando el último duelo entre los ya míticos concursantes del formato y con Roberto Leal al frente.

Después de Castaño, hubo otro ganador de Pasapalabra. Fue Óscar Díaz en 2024. La cuantía de su premio ascendió a 1.816.000 euros.