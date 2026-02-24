Ir al contenido
Clima y Medio Ambiente
Derechos animales

Los animalistas de PETA piden trasladar al macaco viral ‘Punch’ a un santuario: “Lo que algunos llaman adorable es un trauma”

El mono japonés ha recibido gran atención en las redes por buscar consuelo en un peluche tras el rechazo materno

El macaco japonés 'Punch' sentado junto a un orangután de peluche.Kim Kyung-Hoon (REUTERS)
EFE
Tokio -
La organización de defensa de animales PETA demandó este martes el traslado a un santuario del macaco japonés Punch, que se volvió viral por aferrarse a un peluche en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, al afirmar que el animal sufre un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento.

“Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento”, dijo Jason Baker, presidente de PETA Asia, según un comunicado compartido este martes por la organización de defensa de animales.

La organización instó al zoológico a “hacer lo correcto” trasladando a Punch a un santuario reputado, ya que “lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida”.

El jefe de PETA Asia comparó el caso con el de otros animales virales, como la famosa hipopótama tailandesa Moo Deng.

Rechazo materno desde su nacimiento

La organización animalista sostuvo que la fama en internet es pasajera y que únicamente contribuye a alimentar un círculo vicioso en el que los zoológicos crían y exhiben bebés de animales para impulsar la venta de entradas, mientras que los animales pagan el precio de por vida.

A Punch, de siete meses, su madre lo rechazó tras nacer en julio pasado y desde entonces lo crió el personal del zoológico, quienes le proporcionaron un peluche de orangután que se convirtió en una especie de sustituto materno.

Su vínculo especial con el peluche lo ha convertido en una de las principales atracciones del zoológico, que hace unos días se vio envuelto en una polémica por videos difundidos en X que mostraban al pequeño siendo intimidado con violencia por otro macaco.

El zoológico señaló el viernes pasado, en un comunicado, que el episodio captado en vídeo se trató de un hecho esporádico ocurrido cuando Punch intentó interactuar con otra cría del grupo y que lo reprendió una hembra adulta, que parecía ser la madre del pequeño con el que trataba de comunicarse, en lo que tildó de un proceso normal de socialización de la especie.

