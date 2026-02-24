El alcalde de Móstoles comparece en un pleno extraordinario ante las acusaciones de acoso sexual y laboral

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), comparece este martes en un pleno extraordinario para dar explicaciones tras las acusaciones de acoso sexual y laboral a una exconcejala de su partido antes de las elecciones de 2023 y después, y que el PP de Madrid, a quien ella acudió en busca de amparo, ocultó. Finalmente, el 16 de febrero, el abogado de la exedil, Antonio Suárez-Valdés, presentó ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la localidad una querella de 93 folios por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Estos delitos se atribuyen tanto a Bautista como al propio Partido Popular.

El regidor estaba obligado a convocar este Pleno porque lo pedía más de un cuarto de los concejales; de hecho, todos los partidos de la oposición ―PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos― exigieron en bloque el mes pasado la comparecencia y la dimisión de Bautista.

Desde que este periódico reveló las acusaciones de la exconcejala y el trato que recibió por parte del PP de Madrid, que le insistió para que no denunciara, y del PP nacional, que archivó el expediente por acoso sin citar a la víctima, Bautista ha mantenido su agenda habitual y participado en diferentes eventos locales. También ha comparecido ante los medios en dos únicas ruedas de prensa casi idénticas, una el día en que se hizo pública la información y otra 24 horas después. En ambas apareció rodeado del resto de concejales de su partido en una puesta en escena que recordaba a la dada por el que fue alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, durante el caso Nevenka.

En las dos comparecencias, el alcalde de Móstoles dijo prácticamente lo mismo: que él es la víctima y que las acusaciones forman parte de una campaña política y mediática de “desprestigio” y que responden a una venganza de la exconcejala por no habérsele concedido el puesto de teniente de alcalde, que, según defiende Bautista, ella le pidió. “¿Tú me has pedido ser teniente de alcalde? No. A mí directamente no me lo has pedido nunca”, le dijo él en una conversación que publicó EL PAÍS. Ella contestó: “No, ni a ti ni a nadie”.

El ataque directo a la exconcejala mediante noticias falsas y amenazas ha sido la estrategia de Bautista y de diferentes cargos del PP de Madrid, incluido Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso y directamente implicado en las presiones para que la exedil no denunciara. El objetivo, desprestigiar la versión de la presunta víctima y denigrar su imagen a través de informaciones filtradas a diferentes medios, donde se han difundido hasta fotos de la exconcejala, o la publicación de los correos que ella envió a su partido pidiendo ayuda y en los que podía leerse su nombre completo. El vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, prometió el pasado viernes que esta semana, justo cuando se celebra el pleno extraordinario y Bautista vuelve a enfrentarse a la exposición pública, mostraría el expediente de la investigación del Comité de Derechos y Garantías. Horas despues se desdijo porque publicarlo incumple la normativa interna.

Este machaque para deslegitimar la vida laboral y personal de la exedil ha sido constante durante el último mes y medio, en el que el Partido Popular ha divulgado versiones falsas sobre el proceso de denuncia interna de los hechos e incluso bulos que más tarde han quedado desmentidos. Un concejal de Móstoles, del entorno más cercano a Bautista y que sigue en su puesto, ha llegado a calificar a su excompañera de “miserable pájara” y “fresca” en redes sociales.