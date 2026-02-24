La exedil de Móstoles que se ha querellado por acoso: “El alcalde preguntó a mis compañeros de qué lado estaban, como si fuera una guerra”

La mujer contó en su segunda reunión con el PP madrileño que Bautista se había enterado de que había pedido ayuda al partido y había intensificado el hostigamiento exigiendo a otros concejales que se posicionaran

La exedil popular de Móstoles que ha presentado una querella por acoso sexual y laboral contra el alcalde del municipio, Manuel Bautista, y contra el Partido Popular, denunció ante dos cargos del partido en Madrid, Ana Millán y Lucía Paniagua, que el regidor intensificó el hostigamiento contra ella después de enterarse de que había pedido ayuda al partido y había contado lo que estaba sucediendo. “Lejos de que la cosa se tranquilice, Manuel ha citado individualmente a alguno de mis compañeros concejales para decirles: ¿De qué lado estás?, como si esto fuera un conflicto bélico", explicó ella a Paniagua y a Millán en una reunión que tuvo lugar el 16 de abril de 2024, según fuentes conocedoras del caso. “Aquí hay un conflicto en el que te tienes que posicionar de mi lado o del otro lado”, emplazó el alcalde a otros concejales populares, según la denunciante.

Esa fue la segunda reunión que mantuvo la exedil con dirigentes del PP madrileño. La primera se había celebrado el 11 de marzo, un mes antes, con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, y con Alfonso Serrano, número dos de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. En ese primer encuentro narró la situación de acoso que desde su punto de vista estaba padeciendo y pidió ayuda. Explicó que el alcalde le había pedido que colaborara con el partido, que le había propuesto ir en el segundo puesto de la lista municipal del PP, que después le había hecho proposiciones sexuales explícitas y reiteradas que ella zanjó con una negativa rotunda e inequívoca y que luego había expandido rumores de que mantenían una relación íntima, que ella también exigió parar. Finalmente, a consecuencia de su negativa, la había castigado en su labor profesional como concejala acosándola laboralmente e invisibilizando su trabajo durante meses, no dejándole defender ninguna de las mociones que presentó y excluyéndola de los actos públicos. Incluso la citó para anunciarle que le iba a quitar la concejalía para asignársela a otro edil, dejándola a ella sin funciones y relegándola a un puesto administrativo en el grupo municipal y sin despacho propio. Esta medida, que requería una remodelación del equipo de gobierno de Móstoles, acabó siendo frenada por la dirección regional del partido.

En la segunda reunión de la todavía concejala con los responsables del PP madrileño les explicó que el alcalde se había enterado de su denuncia ―Bautista tenía relaciones de amistad con miembros del equipo de Díaz Ayuso― y que, por este motivo, la vida se le había complicado aún más. El contenido de ese segundo encuentro muestra con claridad la situación de nerviosismo en la que la entonces edil se encontraba en ese momento. “La convivencia es insostenible, insostenible, insostenible”, les dijo a Paniagua y a Millán, según las fuentes consultadas. “Decidme qué vais a hacer. Yo os he pedido intervención. Os he hablado de unos protocolos de acoso [...] Si ya ha llegado a [conocimiento de] esta persona que hay un conflicto, ¿a dónde vamos a llegar? Yo por eso insisto en que quiero reunirme con vosotros, porque no quiero [denunciar] por escrito. ¿Adónde quiero llegar? Pues a que intervengáis".

La mujer insistió en la misma frase que venía repitiendo desde el comienzo de su calvario: que ella no quería un escándalo, que había pensado en ir a los tribunales pero no quería dañar al partido y esperaba que ellos la ayudasen: “Os quiero transmitir que yo también vengo aquí porque soy del Partido Popular, soy Partido Popular de toda la vida, mi familia también, que si fuera esta situación afuera, yo ya lo habría denunciado [a los tribunales], porque es donde se solucionan estas cosas, y porque además yo sí quiero que haya justicia, pero os pido intervención... Yo creo que no se puede permitir que en política se tengan comportamientos como los que ha tenido Manuel. Y creo que todos estamos aquí para aportar nuestro granito de arena”.

Ante la solicitud de amparo, recibió, según afirman fuentes conocedoras de su versión, evasivas y frases tendentes a convencerla de que desistiera de seguir adelante. Ahí fue cuando le recomendaron que se calmara, que reflexionara, que hablara con su marido y reflexionara sobre si de verdad le merecía la pena denunciar al alcalde.

“No vale la pena”, le dijo Millán. “¿Te vale la pena? Déjalo, el PP no acaba en Móstoles. Te estaba diciendo vete [...] porque te veo, o sea, porque una persona no llora como lloras tú. [...] No vale que una persona esté mal, y por eso te decía medítalo, piénsalo, a que a lo mejor, oye, yo que sé, te merece más la pena dar un paso a un lado y no sufrir como estás sufriendo o que tu padre lo pase mal, o tu marido. [...] Tú eres una persona inteligente. ¿Tú crees que vas a poder seguir trabajando allí?“.

Ante su demanda de aplicar el protocolo de acoso, la vicesecretaria de Organización del PP madrileño le dice dos cosas. Por un lado, que no es posible abrirlo, porque ella no es “una funcionaria”. Por otro, que el PP no tiene ese tipo de protocolos. “No podemos aplicar el protocolo de acoso en el PP porque no hay. En el PP lo que hay es un comité de derechos y garantías”.

Es a este organismo al que la edil acaba acudiendo ante la inacción de los dirigentes regionales del PP. Aunque lo hace ya después de entregar su acta de concejala y de darse de baja en el partido ante la situación de desamparo que estaba sufriendo.

En ese comité no la citan para tomarle declaración. Tampoco citan a los testigos que ella había propuesto en su escrito. Y archivan el caso sin avisarla.

Desde que se hizo público el caso, la edil empezó a sufrir una constante campaña de desprestigio por parte de su hasta hace poco “partido de toda la vida”, el PP madrileño.

Finalmente, el pasado día 16, el abogado de la ex concejala, Antonio Suárez-Valdés, presentó ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) una querella de 93 folios por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. La querella atribuye los delitos tanto a Bautista como al propio Partido Popular como persona jurídica, en aplicación del artículo 184.5 y 31 bis del Código Penal, y pide la declaración de once testigos, incluida la presidenta Díaz Ayuso, a la que la exedil dirigió varios correos pidiendo su ayuda ante el hostigamiento al que se veía sometida.

El Ayuntamiento de Móstoles celebra este martes un pleno extraordinario sobre el escándalo forzado por todos los grupos de la oposición ―PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos― después de que este diario publicase las acusaciones de acoso sexual y laboral de la exconcejal del PP contra el alcalde, Manuel Bautista, del mismo partido.